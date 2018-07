Black Clover | Quartet Knights - prova

Black Clover : Quartet Knights si mette in luce con un nuovo video gameplay : Bandai Namcon ha lanciato un nuovo trailer di Black Clover : Quartet Knights , per mette ndo a tutti i curiosi di dare uno sguardo al suo magico sparatutto in terza persona, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere il trailer si concentra sulla mappa "Crystal Quarry", e da una parte possiamo vedere i protagonisti Asta, charmy, Pappitson, Yami Sukehiro e Vanessa Enoteca scontrarsi contro Yuno, Klaus Lunettes, Noelle Silva e il giovane Yami.Nel ...

Black Clover Quartet Knights arriva in Italia a settembre per PS4 e PC : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di Black Clover Quartet Knights che sarà disponibile in Italia in versione fisica per PlayStation 4 dal 13 settembre, la versione digitale console e per PC via STEAM e altri distributori dal 14 settembre.Per l'occasione possiamo scoprire alcuni nuovi dettagli sulla storia nel nuovo trailer:Per cause misteriose, Yami, il capitano della squadra dei Black Bull, è diventato ...