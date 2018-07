Biodiversità in azione sugli Appennini | 3 giorni a piedi nella riserva naturale orientata

Sabaudia (LT) : valorizzazione e tutela della Biodiversità - dall’olivo all’olio : Cinquantacinque addetti ai lavori hanno preso parte al seminario di aggiornamento “ valorizzazione e tutela della biodiversità : dall’olivo all’olio ”, organizzato dal Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina, in collaborazione con ASSAM – Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche – col patrocinio del Comune di Sabaudia e della Camera di Commercio di Latina, ospitato sabato 30 Giugno, a Sabaudia (LT) , presso ...

Roma - tutela delle rondini per la Biodiversità. Ma il provvedimento innesca una polemica sulla disinfestazione : Nessuno tocchi le rondini. Almeno a Roma. Vietato distruggere i nidi, eliminare le cavità delle tegole in prima fila, disinfestare durante il periodo riproduttivo o posizionare materiali e macchinari a meno di due metri dai rifugi. Un’ordinanza sindacale piuttosto stringente quella firmata da Virginia Raggi che introduce un’assistenza speciale per quattro varietà di rondini quali rondini, rondoni, balestrucci e topini, nel nome della “tutela ...