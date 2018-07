Bikini | il più gettonato dalle vip Foto | da Alessia Marcuzzi a Federica Paniccucci

Cos’è l’Upsidedown Bikini e come si fa? Il modo più sexy dell’estate 2018 d’indossare il costume : È Upsidedown Bikini mania tra le social influencer e la fashion blogger più famose, ma cos’è questa nuova moda dell’estate 2018? Upsidedown Bikini. Un trend che spopola tra le influencer più sexy dei social e che consiste nell’allacciarsi il costume al contrario. I lacci del triangolo non si legano più al collo della ragazza che indossa il Bikini, ma sul seno. Con un gesto semplice il pezzo di sopra del costume diventa ...

Kate Middleton in Bikini - perché non può più indossarlo. I look proibiti : Kate Middleton in spiaggia insieme alla sorella Pippa, in dolce attesa, sfoggia un bikini bianco perfetto. Il profilo Instagram KatepippaMiddleton ha voluto celebrare l’estate omaggiando le due donne con alcune foto di qualche tempo fa. Lady Middleton in due pezzi ha una tintarella perfetta e degli addominali d’acciaio, merito forse del pilates. Purtroppo però oggi non può più permettersi di indossare un bikini come quello delle foto ...

“È incinta!”. Dopo il grande dolore - ecco la gioia. Pancione vip in vista. Paparazzata in Bikini : adesso non si nasconde più : Che poi nella vita alcune cose devono succedere per forza se ci metti tutta la voglia e tutto il cuore. Dal dolore, ecco finalmente la gioia. Costanza Caracciolo è incinta, aspetta un figlio da Bobo Vieri! L’indiscrezione serpeggiava già da alcune settimane. Pur non essendo ancora arrivata la conferma da parte dei diretti interessati, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato delle foto inequivocabili. La showgirl ed ex velina di ...

Rivoluzione a Miss America : «Mai più Bikini» : C’è un bikini che si polverizza in un post dell’account Twitter di Miss America. È l’immagine, con l’hashtag #byebyebikini, di quello che succederà l’anno prossimo al concorso per la più bella degli Stati Uniti. Già dai tempi di Sandra Bullock che faceva Miss Detective il cinema ha cercato di raccontare che, oltre le gambe, c’è di più e che il concorso di Miss America premia tutte le qualità delle giovani che partecipano, tutte pronte a suonare ...