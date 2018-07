Biennale di Venezia | torna il Festival Internazionale del Teatro diretto da Antonio

Biennale Cinema 2018 - Venezia Classici/ I 17 film selezionati : Salvatore Mereu presidente di Giuria : Biennale Cinema 2018, Venezia Classici: ultime notizie, ecco l'elenco dei 17 film selezionati, il presidente di Giuria sarà il regista sardo Salvatore Mereu(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:07:00 GMT)

Umbertide - quattro ragazzi del Campus Da Vinci alla Summer School della Biennale di Venezia : ... negli storici Padiglioni ai Giardini, all'Arsenale e nel centro storico di Venezia, nella magica atmosfera della Biennale che, quest'anno ospiterà 71 famosi architetti da tutto il mondo, 63 ...

Danza libera e 'indisciplinata' in scena alla Biennale di Venezia : Questa è la dodicesima edizione della rassegna sulla Danza, ma se contiamo anche le stagioni in cui Carolyn Carlson era qui con i suoi spettacoli, gli anni in cui abbiamo ospitato balletti diventano ...

Venezia : esercitazione interforze antiterrorismo ai Giardini della Biennale : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - Stamattina nei Giardini della Biennale, la Questura ed il Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia hanno dato luogo ad un’esercitazione congiunta con la simulazione di un’azione terroristica ad opera di soggetti armati di fucili automatici e pistole, impersonati

Venezia : esercitazione interforze antiterrorismo ai Giardini della Biennale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Nella simulazione d’intervento le prime pattuglie giunte sul posto hanno cinturato l’area, raccolto i primi riscontri sugli attentatori, anche attraverso le testimonianze fornite dai testimoni, nonché messo in sicurezza i presenti e fornito soccorso ai feriti. Subito dopo

Vatican Chapels - il padiglione da vedere alla Biennale di Venezia : perdersi e ritrovarsi : perdersi e ritrovarsi. Più nell’anima che nell’ambiente circostante anche se quest’ultimo certamente induce un lento, curvilineo e casuale incedere meditativo. Il padiglione Vaticano della Fondazione Cini, nel parco dell’Isola di San Giorgio, è una parentesi introspettiva della XVI Biennale Architettura di Venezia. Un ettaro e mezzo di bosco bonificato dove sorgono, sparse nel verde silenzioso e circondato dall’acqua della laguna, 10 piccole ...

Chi è Milovan Farronato/ Sarà lui il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 : Ecco chi è Milovan Farronato il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 secondo l'annuncio del neo ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:58:00 GMT)

L'ultimo padiglione ideologico alla Biennale di Venezia : L'ultimo padiglione ideologico, quello del Guatemala, alla Biennale di Venezia Architettura 2018. Plastici di un'edilizia ispirata alla fratellanza

Biennale di Venezia - l’architettura come spazio libero e gratuito : “Freespace” è il titolo della 16ª Esposizione Internazionale di Architettura, curata dalla coppia di architette irlandesi, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, quest’ultima già Leone d’Argento alla Biennale del 2012 e insignita del World Building of the Year nel 2008 per il progetto del Nuovo Campus dell’Università Luigi Bocconi a Milano. In continuità con l’edizione precedente, curata da Alejandro Aravena ...

La Biennale di Venezia tra smart city spazi e condivisi : smart city, architettura, urbanesimo, decoro sono concetti a cui non sempre si dà seguito quando si parla di innovare le strutture e le modalità di vita cittadine. Eppure il design che guarda alla nuova società, da anni, sperimenta e studia soluzioni intelligenti, smart appunto, con cui migliorare l’esistenza delle persone. In un simile contesto, Edison svolge un ruolo di primaria importanza. La dimostrazione arriva dalla partnership del Gruppo ...

Design - Tatuaggio e Scultura firmati Marco Manzo al Padiglione Guatemala alla Biennale di Architettura di Venezia : Durante la sua carriera èriuscito a portare con successo il suo segno nel mondo del Tatuaggio, settore di cui èprecursore e principale esponente, in particolare dello stile ornamentale; ovvero quello ...

Edison e Biennale di Venezia - insieme verso l’architettura del futuro : Il rapporto tra Edison e architettura è profondo e ben consolidato e ha le sue radici a inizio ‘900; quando la società avviò la collaborazione con alcuni tra i più grandi architetti italiani destinati a lasciare un solco profondo nella storia. Come con Gio Ponti che per Edison realizzò tra le altre cose, la centrale idroelettrica di Cedegolo e i primi palazzi della società in via Turati a Milano; con Piero Portaluppi che progettò numerose ...

70 anni fa la Biennale di Peggy Guggenheim : a Venezia una mostra omaggia la grande collezionista : Molte delle opere allora esposte, infatti, furono in seguito donate a diversi musei in tutto il mondo. La mostra, si legge nella presentazione, 'offrirà dunque l'opportunità di riesaminare questo ...