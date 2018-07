Biathlon | Magdalena Wierer | “Il mio sogno è poter gareggiare con mia sorella Dorothea”

oasport

(Di martedì 17 luglio 2018) Divisa tra la sua Rasun e la scuola di Malles, in Val Venosta, perseguire le orme tracciate dalla. Armata di determinazione e ambizione, abbiamo intervistato la 17enne, classe 2001, a febbraio ha conquistato il suo primo titolo italiano tra le aspiranti nell’inseguimento.gareggia nell’ASV Antholzertal ed è lapiù giovane dell’atleta azzurra più vincente della storia delin campo femminile. Il sorriso e l’ottimismo sono gli stessi, come la volontà di dare il massimo in pista e al poligono. In questo weekend di Obertilliach hai avuto la possibilità di allenarti da vicino con Dorothea. Come è il vostro rapporto e che consigli ti dà percrescere? “Per me “Doro” è come una migliore amica, quando ci vediamo ci alleniamo insieme. Ho imparato da lei ad essere più forte di carattere e a ...