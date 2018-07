Bethesda ha ammesso di essere un pò ansiosa per la svolta multiplayer

eurogamer

(Di martedì 17 luglio 2018) Fallout 76 rappresenta il primo titolo incentrato sul multigiocatore proposto dae dalla serie Fallout. Nel corso degli anni tutti i vari capitoli sono stati contraddistinti da una solida componente singleplayer e questo cambio di rotta può (giustamente) non venir visto di buon occhio dai fan.Come riporta WCCFTECH, anchesa perfettamente che la strada da essa intrapresa è molto rischiosa, ma contemporaneamente parla di un'idea che era in cantiere da molto tempo:"Vogliamoprudenti con i nostri fan e con la gente che chiede: È questo ciò che Fallout sarà d'ora in avanti? Chiaramente no. È decisamente una cosa sua personale. Abbiamo avuto l'idea, e per un po' di tempo abbiamo pensato che avremmo dovuto provarla. A volte abbiamo paura di farlo, così come i nostri fan hanno paura per il fatto che ci stiamo provando. Ma dobbiamo intraprendere nuove strade."Read ...