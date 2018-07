Bella Milano | squadre di migranti e disoccupati ripuliscono la città

Milano si fa Bella : Milano si fa bella. E in particolare i Giardini Indro Montanelli dove è in corso la posa di 26 nuove panchine che andranno a sostituire quelle ormai usurate, grazie al contratto di collaborazione tecnica stipulato tra il Comune di Milano e Edizioni Condé Nast. Una scelta non casuale quella dei giardini di Porta Venezia. Proprio qui, infatti, da diversi anni, nel mese di maggio, si svolge con successo la tre giorni del Wired Next Fest, il ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

Milano - corteo gay intona 'Bella ciao' : 20.16 Oltre 250mila, per gli organizzatori, i partecipanti al Gay Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt (lesbiche,gay, bisex e trans). Una lunga parata nel centro per ribadire che "le famiglie arcobaleno esistono e non sono schifezza o fritti misti". Tra i presenti:il sindaco Sala,l'assessore Majorino e il leader Cgil Camusso. "Per sempre in lotta contro Salvini, l'omofobia e altri confini", tra i cartelli in prima fila.Più volte il ...