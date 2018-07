Beckenbauer a Deschamps : 'Benvenuto nel club - ora siamo in tre' : Roma, 17 lug., askanews, - 'Benvenuto nel club , adesso siamo in tre. Magari pos siamo vederci'. Parola di Franz Beckenbauer , campione del mondo da capitano con la Germania ai mondiali del 1974 e nel ...

Deschamps e Mbappé - è storia Come Beckenbauer - come Pelé : come si dice 'è qui la festa' in francese? I bleus battono 4 a 2 la Croazia e dopo vent'anni tornano in vetta al mondo. Emozionatissimo Didier Deschamps, capitano di quella Francia che alzò la Coppa ...