Bebe Vio la ragazza magica | campionessa di vita e di sport

Da Amanda Lear a Bebe Vio : ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

Miss Italia - Chiara Bordi/ Chi è? In gara con una protesi alla gamba : il ringraziamento a Bebe Vio : Miss Italia, chi è Chiara Bordi? Sfilerà con una protesi alla gamba e compirà 18 anni il 1° settembre. Patrizia Mirigliani: "è il simbolo della speranza e della rinascita".(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:20:00 GMT)

La folle famiglia degli «Incredibili 2» con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...

Gli Incredibili 2 presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

Bebe Vio : «Chiara Bordi a Miss Italia? Il pezzo che ci manca è la nostra forza» : ... l'associazione creata dalla mia famiglia che ha come obiettivo la promozione dello sport paralimpico e che raccoglie fondi per acquistare le protesi per i bambini amputati desiderosi di fare sport. ...

Bebe Vio madrina dei Giochi Senza Barriere : e spunta Fedez : 'È una cosa a metà tra Ninja Warriors e Takeshi's Castle. Per me è il giorno più bello dell'anno'. È un'euforica Bebe Vio, la campionessa paralimpica di scherma, a fare da padrona di casa all'ottava ...

Benji e Fede - Elodie e Fedez tra gli ospiti dei Giochi Senza Barriere con Bebe Vio e i ragazzi di Amici : come seguire l’evento : Annunciati gli ospiti dei Giochi Senza Barriere 2018, in programma giovedì 14 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma. L'evento benefico annuale giunto all'ottava edizione ha lo scopo di promuovere l'integrazione fra ragazzi disabili. I Giochi Senza Barriere 2018 sono ideati dall'Associazione art4sport ONLUS, nata in seguito alla vicenda che ha colpito la campionessa paralimpica Bebe Vio. Infatti, l'associazione appartiene ai suoi ...

Bebe Vio madrina dell’ottava edizione di “Giochi Senza Barriere” : Gioovedì 14 giugno grande appuntamento con l’ottava edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org), nata in seguito alla vicenda di Beatrice “Bebe” Vio, campionessa di scherma paralimpica, oro individuale alle Paralimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Roma 2017. Per il terzo anno ...

La pedana è il regno Bebe Vio : settimo titolo tricolore nel fioretto : Anche quando un giorno smetterò, il mio sogno è rimanere nello sport, è la cosa che mi rende più felice. La pedana è il posto in cui sto meglio, quello che più mi piace". La ragazza ha due angeli ...

Giochi senza barriere 2018 : allo Stadio dei Marmi di Roma Bebe Vio : Un’edizione 2018 straordinaria per Giochi senza barriere, che vede protagonista Bebe Vio allo Stadio dei Marmi di Roma Giovedì 14 giugno a partire dalle 20.00 nuovo imperdibile appuntamento con Bebe Vio, in veste di madrina e speciale concorrente, a Giochi senza barriere, l’evento promosso dall’associazione onlus Art4sport in diretta dallo Stadio dei Marmi di Roma. Una grande festa tra sport e solidarietà sulla scia dello storico programma ...

La Partita del Cuore - stasera 30 maggio 2018 : madrine dell'evento Bebe Vio e Penelope Cruz : : Antonella Clerici e Carlo Conti conducono La Partita del Cuore dedicata a Fabrizio Frizzi. In diretta su Rai1 alle 21:30

Bebe Vio / Madrina della serata di beneficenza : "Voglio dimostrare che si può fare tutto" (Partita del cuore) : BEBE Vio, Madrina della 27 esima edizione della Partita Del cuore, scenderà in campo per supportare i progetti di beneficenza a sostegno dell'ospedale Gaslini di...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 09:31:00 GMT)

Bebe Vio ai "Giochi senza Barriere" : "La disabilità è un superpotere" : Allo Stadio dei Marmi va in scena "La grande sfida dei supereroi". A raccontare l'VIII edizione dei "Giochi senza barriere" è Bebe Vio, star del fioretto paralimpico, che sarà presente insieme ad altri atleti il prossimo 14 giugno. Il concetto, come spiega sulle pagine del Messaggero la medaglia d'oro, è chiaro:"Dimostrare che si può fare tutto, mentre è pieno di gente che si lamenta per le cavolate. Quando ...

Chiara Ferragni e Bebe Vio insieme a Parigi : le due italiane alla sfilata Dior [VIDEO] : Chiara Ferragni e Bebe Vio alla sfilata Dior, le due italiane famose nel mondo insieme a Parigi alla sfilata Parigina di Dior ci sono anche due italiane famose nel mondo. Bebe Vio, campionessa paralimpica della scherma e Chiara Ferragni, fashion blogger, si ritrovano a Parigi per un evento di moda importante. L’una accanto all’altra le due donne assistono alla sfilata del marchio francese estasiate e condividono con i loro follower ...