Beach volley | Europeo 2018 Olanda STREPITOSE! Menegatti Giombini stravolgono il

Diretta/ Caminati-Rossi Heidrich Gerson - streaming video e tv : stato di forma azzurro (Europei Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson: info streaming video e tv del secondo match per il duo azzurro nel girone D degli Europei di Beach Volley 2018 in Olanda. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi nel primo torneo coreano : Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle Australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud. Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. E’ sempre Canada : Humana-Paredes/Pavan tornano grandi : E’ dominio Canada nel World Tour al femminile. Due degli ultimi tre grandi tornei del circuito mondiale hanno visto trionfare una coppia nordamericana. Gstaad ha segnato il ritorno di Humana-Paredes/Pavan, assenti dai podi che contano da qualche tempo, alle prese con problemi fisici e tecnici negli ultimi mesi ma pronte al momento giusto a prendersi la vittoria più prestigiosa della stagione nel Major Series di Gstaad, dopo che le compagne ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Esordio ok per Lupo/Nicolai : travolti i serbi Kolaric/Basta : Nessun problema per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella sfida d’Esordio del Campionato Europeo in Olanda che questa sera è entrato nel vivo dopo la gara inaugurale di ieri sera ad Apeldoorn. Al Neude di Utrecht sono entrati in scena i campioni in carica e la sensazione è che la settimana di Gstaad abbia davvero rimesso a posto le cose dopo il lungo infortunio di Daniele Lupo e la fase di ritorno alle gare. Lupo/Nicolai hanno sconfitto con ...

Campionato Europeo di Beach volley : esordio vincente per Nicolai-Lupo : Nicolai-Lupo perfetti nel loro esordio al Campionato Europeo di Beach Volley All’esordio nel Campionato Europeo di Beach Volley i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai non hanno tradito le attese, dominando 2-0 (21-13, 21-16) i serbi Kolaric-Basta. A Utrecht i tre volte campioni continentali hanno sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Domani alle ore 13, è in programma l’esordio delle azzurre Marta ...

Beach volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...

Beach volley Queen of the Beach 2018 - Alba Adriatica. Eleonora Annibalini è la nuova regina della spiaggia : Tutto in una settimana per Eleonora Annibalini che, sette giorni dopo aver conquistato il suo primo successo in una tappa del campionato italiano, si laurea Queen of the Beach sulla sabbia di Alba Adriatica, superando una concorrenza molto agguerrita. L’atleta pesarese, con l’aiuto della prescelta Sara Breidenbach batte in finale 2-1 (21-23, 21-15, 15-8) la regina uscente Silvia Leonardi in coppia con Jessica Allegretti. Finale bella ed ...