Beach volley | Europeo 2018 Olanda Rimonta vincente di Rossi Caminati su Heidrich Gerson

Diretta/ Caminati Rossi-Heidrich Gerson (risultato finale 2-1) : gli azzurri vincono in rimonta! (Beach Volley) : Diretta Caminati-Rossi Heidrich Gerson, risultato finale 2-1: vittoria in rimonta per la coppia azzurra nel girone D degli Europei beach volley, battuti i due svizzeri 15-12 al tie break(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Beach volley - Europeo 2018 Olanda. STREPITOSE! Menegatti/Giombini stravolgono il pronostico e battono le numero uno Laboureur/Sude : Un’impresa anche al femminile per questa stagione di Beach volley così avara di risultati. Arriva al primo turno del campionato Europeo e porta la firma di Marta Menegatti e Laura Giombini, all’ultimo torneo assieme prima del rientro di Viktoria Orsi Toth. Le azzurre, nella sfida di debutto al torneo continentale, primo match dei gironi preliminari, hanno superato 2-1 le tedesche Laboureur/Sude, teste di serie numero 1, reduci dal ...

Beach volley - World Tour 2018 Daegu. Australia sugli scudi nel primo torneo coreano : Nella stagione delle “prime volte” arriva anche il primo sigillo delle Australiane Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo che emulano le più forti Clancy/Artacho del Solar trionfando nel torneo 1 Stella di Daegu, primo di due appuntamenti tutti al femminile per il circuito mondiale nella Corea del Sud. Bell/Ngauamo, già terze quest’anno a Langkawi e Nantong, si sono imposte nel torneo coreano battendo in finale 2-0 (21-14, 21-15) le ...

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. E’ sempre Canada : Humana-Paredes/Pavan tornano grandi : E’ dominio Canada nel World Tour al femminile. Due degli ultimi tre grandi tornei del circuito mondiale hanno visto trionfare una coppia nordamericana. Gstaad ha segnato il ritorno di Humana-Paredes/Pavan, assenti dai podi che contano da qualche tempo, alle prese con problemi fisici e tecnici negli ultimi mesi ma pronte al momento giusto a prendersi la vittoria più prestigiosa della stagione nel Major Series di Gstaad, dopo che le compagne ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Esordio ok per Lupo/Nicolai : travolti i serbi Kolaric/Basta : Nessun problema per Paolo Nicolai e Daniele Lupo nella sfida d’Esordio del Campionato Europeo in Olanda che questa sera è entrato nel vivo dopo la gara inaugurale di ieri sera ad Apeldoorn. Al Neude di Utrecht sono entrati in scena i campioni in carica e la sensazione è che la settimana di Gstaad abbia davvero rimesso a posto le cose dopo il lungo infortunio di Daniele Lupo e la fase di ritorno alle gare. Lupo/Nicolai hanno sconfitto con ...

Campionato Europeo di Beach volley : esordio vincente per Nicolai-Lupo : Nicolai-Lupo perfetti nel loro esordio al Campionato Europeo di Beach Volley All’esordio nel Campionato Europeo di Beach Volley i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai non hanno tradito le attese, dominando 2-0 (21-13, 21-16) i serbi Kolaric-Basta. A Utrecht i tre volte campioni continentali hanno sempre condotto il gioco, chiudendo velocemente la pratica. Domani alle ore 13, è in programma l’esordio delle azzurre Marta ...

Beach volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...