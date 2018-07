Milano - presidio al Duomo : "Basta con le morti sul lavoro" : Un manichino in veste da operaio con caschetto in testa e imbracatura appeso all'impalcatura intorno al Duomo di Milano. E' il simbolo del presidio regionale organizzato da Cgil, Cisl e Uil dei lavoratori della filiera delle costruzioni per protestare contro gli infortuni...

Adesso Basta morti per Tso : Il 5 agosto del 2015 Andrea Soldi era seduto su una panchina di Torino. Venne preso con la forza per un Trattamento sanitario obbligatorio. Ora è arrivata la condanna in primo grado ai tre agenti e allo psichiatra per omicidio colposo. E la sorella chiede: mai più Così hanno ucciso Mastrogiovanni" Legato, sedato e infine ucciso L'assurda morte di Giuseppe Casu per trattamento sanitario obbligatorio" Morire per un Tso" Andrea Soldi, cronaca di ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - Basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

