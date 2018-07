Basta con Ostia | Suburra 2 si prende Roma

I vincitori del concorso social Michelin #Bastameno : Sono quattro i vincitori di #bastameno, il concorso social a premi voluto da Michelin per promuovere il progetto Live the Motion, il movimento virale per la mobilità sicura e consapevole che si declina in due attività diverse, una social e l’altra accademica, coinvolgendo i ragazzi dai 19 ai 25 anni, tra le persone più soggette […] L'articolo I vincitori del concorso social Michelin #bastameno sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

LA VERITA' E' CHE NON GLI PIACI ABBastaNZA/ Su Rai Movie il film con Ginnifer Goodwin (oggi - 17 luglio 2018) : La verità è che non gli PIACI ABBASTANZA, il film in onda su Rai Movie oggi in prima serata Nel cast: Ginnifer Goodwin e Jennifer Aniston, alla regia Ken Kwapis. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:10:00 GMT)

Sconto ai circoli sotto inchiesta - il Comune di Napoli : 'Basta - li vendiamo' : 'Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis Club', l'assessore comunale al ...

Sconto ai circoli sotto inchiesta - il Comune di Napoli : «Basta - li vendiamo» : «Non è più tempo di chiacchiere. Il tempo stringe, dobbiamo accelerare sulla dismissione del patrimonio, entro l'autunno venderemo anche il circolo Posillipo e il tennis...

Buche - Picone-Giudici-Corsi : Roma Capitale faccia la sua parte - Basta vittime : I consiglieri: anche noi a fianco di Graziella Viviano, nonostante le promesse Amministrazioni assenti e silenti. “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde” così in una nota ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...

Milano - presidio al Duomo : "Basta con le morti sul lavoro" : Un manichino in veste da operaio con caschetto in testa e imbracatura appeso all'impalcatura intorno al Duomo di Milano. E' il simbolo del presidio regionale organizzato da Cgil, Cisl e Uil dei lavoratori della filiera delle costruzioni per protestare contro gli infortuni...

Cgil : Atac - Basta attacchi a impiegati-controllori : Roma – “Quello che conta e’ che qualsiasi decisione sia concordata con i lavoratori. Perche’ al centro ci sono sempre loro. Bene quindi che alcuni autisti accettino di diventare controllori part-time, ma no alla strumentalizzazione contro gli amministrativi che hanno risposto negativamente alla chiamata”. Lo ha detto all’agenzia Dire, il segretario generale Filt Cgil, Eugenio Stanziale a proposito del ...

Ascolti tv ieri - I Bastardi di Pizzofalcone vs Balalaika | Dati Auditel 15 luglio 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 15 luglio 2018? La replica della fiction I Bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1, è riuscita a battere la puntata speciale di Balalaika programmata all’improvviso per commentare il match finale dei Mondiali di Russia 2018 visti gli ottimi risultati portati a casa con le puntate precedenti? Quanti telespettatori hanno seguito il commento di Nicola Savino e dei suoi ospiti in studio e quanti, invece, ...

I Bastardi di Pizzofalcone sesta puntata trama replica 15 luglio 2018 : I Bastardi DI Pizzofalcone sesta puntata. Continuano su Rai 1 le repliche della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Domenica 15 luglio 2018 rivedremo il sesto episodio della serie. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LA FICTION IN TV, STREAMING E replica I Bastardi di Pizzofalcone sesta puntata trama replica 15 luglio 2018 Durante una gita al museo di Napoli un bambino viene rapito e chiuso in un ...

Pagelle Francia-Croazia 4-2 - Finale Mondiali 2018 : Mbappé incontenibile - Pogba si consacra. Non Basta un super Perisic : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Francia-Croazia La Francia è campione del mondo! I “galletti” schiantano la Croazia per 4-2 al termine di una Finale ricca di gol ed errori. Dopo un primo tempo nel quale la squadra di Deschamps passa due volte in vantaggio (prima con un autorete di Mandzukic, quindi con un calcio di rigore di Griezmann) tra il bellissimo gol di Perisic, nel secondo tempo succede di tutto. Pogba e Mbappè portano sul ...

Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - in attesa del finale di stagione : trama 15 luglio : Con il Quinto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone, la serie di Rai1 si avvicina al finale di stagione. In attesa di (ri)scoprire come si concluderanno le vicende della squadra di Lojacono, l'emittente continua a trasmettere le repliche prima del debutto della seconda stagione. Il nuovo ciclo di episodi, annunciato lo scorso anno in seguito agli ottimi riscontri da parte del pubblico, andranno in onda da settembre per sei serate inedite, ...

Centrodestra : Carfagna - Berlusconi tratteggia futuro - sola rabbia non Basta : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Fermezza contro l’immigrazione clandestina senza venire meno all’umanità e alla compassione, attenzione ai diritti dei lavoratori senza che questa significhi costringere le imprese a chiudere per l’eccessiva pressione fiscale, capacità di ascoltare le paure e le esigenze del popolo italiano senza per questo scadere nel populismo e restare imbrigliati in una campagna elettorale ...

