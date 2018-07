Basket | nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown | arriva Cotton

Basket - la Virtus Roma ha un nuovo assistant coach : è Daniele Michelutti : Piero Bucchi sarà affiancato da Daniele Michelutti, è lui il nuovo assistant coach della Virtus Roma La Virtus Roma ha raggiunto l’accordo con coach Daniele Michelutti che nella prossima stagione sarà l’assistant coach di Piero Bucchi. Michelutti, nato a Udine il 6 giugno 1979, ritrova così coach Bucchi con il quale aveva lavorato alla Enel Brindisi dal 2011 al 2016. Dopo aver iniziato la propria carriera a diciotto anni ...

Basket - UFFICIALE : Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano : L’Olimpia Milano piazza il secondo colpo di mercato e dopo Amedeo Della Valle ufficializza anche l’arrivo di Jeff Brooks dall’Unicaja Malaga. L’ala americana, di recente convocato in Nazionale dal ct Sacchetti (ha sposato una ragazza italiana), ha firmato un contratto per due stagioni. Questo il comunicato UFFICIALE del club: ”La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con ...

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Jay-Z sarà il nuovo direttore creativo della sezione Basket di Puma : Il cantante è stato scelto come nome forte dal marchio tedesco per rientrare con prepotenza nel mondo della pallacanestro, focalizzandosi sull'NBA. L'articolo Jay-Z sarà il nuovo direttore creativo della sezione basket di Puma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket : Larry Brown nuovo coach Torino : Siamo certi che la sua figura contribuirà a promuovere, a Torino e non solo, la passione per lo Sport che amiamo e che egli rappresenterà per il nostro staff un formidabile strumento didattico di ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

News Sportive 12/06/2018 – Il nuovo allenatore del Real Madrid e le azzurre del Basket sul tetto del mondo : le notizie di oggi [GALLERY] : Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo allenatore, l’Italia femminile del basket 3×3 Campione del mondo e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

Basket - Pino Sacripanti è il nuovo allenatore della Virtus Bologna : Pino Sacripanti alle prese con una nuova avventura in quel di Bologna, la Virtus l’ha scelto per il dopo Ramagli Pino Sacripanti è stato scelto dalla Virtus Bologna per il nuovo corso dopo l’era Ramagli, passato adesso a Pistoia. Sacripanti, ex tecnico di diverse squadre italiane, recentemente ad Avellino, ha allenato anche la Nazionale italiana Under 20. Dopo qualche anno di ottimo livello con la società campana, parte adesso per ...

Basket : Vucinic nuovo coach Avellino : ANSA, - NAPOLI, 12 GIU - La Sidigas Scandone Avellino comunica di aver sottoscritto l'accordo con Nenad Vucinic, che ricoprirà il ruolo di head coach per le prossime due stagioni. Nato a Belgrado, ...

Basket - incredibile a Torino : Larry Brown possibile nuovo coach! : Larry Brown potrebbe sedere sulla panchina della Auxilium Torino nella prossima stagione, indiscrezione clamorosa per la Fiat Larry Brown, sì proprio quel Larry Brown, verso la panchina dell’Auxilium Torino. Il coach vincitore del titolo NBA nel 2004 con i Detroit Pistons, sarebbe secondo La Stampa, in pole position per sedere sulla panchina di Torino. Si attende il sì di Fiat, che potrebbe nuovamente sponsorizzare l’Auxilium anche ...