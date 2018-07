Basket | mercato | Hackett firma con il Cska Mosca Langford al Panathinaikos

Basket. Colpo di mercato per l'Auxilium Torino : ingaggiato il centro Usa McAdoo : CAMPIONE DEL MONDO UNDER 17 Passato ai Philadelphia 76ers, McAdoo ha terminato la stagione 2017/18 in G-League con i Delaware 87ers . Nel suo curriculum anche una medaglia d'oro nei mondiali under 17 ...

Basket femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Basket - mercato Serie A 2018-2019 : tutti i colpi già messi a segno ed i nuovi acquisti. Rinforzi italiani per l’Olimpia Milano : Con l’ingresso nel mese di luglio, entrano nel vivo tutte le trattative del mercato che riguarda la Serie A (e non solo). Dall’Olimpia Milano all’Alma Trieste, andiamo a vedere cosa sta succedendo tra le mura delle 16 società del nostro massimo campionato. OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE Milano Il roster della formazione campione d’Italia è praticamente al completo. Manca però un tassello importante, ed è quello del play ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Basket - mercato 2018-2019 : l’Olimpia Milano ingaggia l’italo-americano Christian Burns : Era nell’aria da tempo, oggi è arrivata l’ufficialità. L’Olimpia Milano ha ingaggiato da Cantù l’ala forte Christian Burns, 33 anni da compiere a settembre, italo-americano che solo da qualche anno si è affacciato con continuità nel Basket che conta. Dopo diverse esperienze in Polonia, Portogallo, Germania, Ucraina ed Israele, il nativo di Trenton sbarcò in Italia nella stagione 2012-2013, quando disputò una buona annata ...