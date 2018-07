Bari | tutti i calciatori svincolati | la rabbia di Sogliano | “una vergogna”

sportfair

: 'Oggi è un giorno brutto e triste per tutti' Il saluto degli ex giocatori di #Bari e #Cesena???? - DiMarzio : 'Oggi è un giorno brutto e triste per tutti' Il saluto degli ex giocatori di #Bari e #Cesena???? - M5S_Camera : La dichiarazione di voto del @Mov5Stelle di @AngelaSalafia sul Tribunale di Bari: 'Le condizioni del luogo in cui i… - FtbPlease : ESCLUSIVA TMW – Di Cintio: “Al Parma sanzione minima. Bari sconfitta di tutti” -

(Di martedì 17 luglio 2018), si conclude nel peggiore dei modi l’estate del club pugliese,con unrabbioso Ilha interrotto il ritiro,sono. Il ds del club Sean, si è recato in Trentino per dare la triste notizia ai, i quali adesso saranno liberi di accasarsi dovunque vorranno a parametro zero. “E’ una vergogna”, le parole diriportate dal Corriere dello sport, una pagina davvero triste di sport per una piazza importantissima come quella barese. Come detto, adesso i gioiellini delche tanto bene ha fatto nella passata stagione, potranno firmare con nuovi club. Galano interessa già al Benevento, Anderson alla Sampdoria, mentre il giovane Henderson è seguito da Fiorentina e Bologna. Tanti altrihanno mercato in serie B, da Micai a Balkovec, Andrada, Iocolano e ...