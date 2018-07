Bari | si barrica in casa con un fucile da caccia | i carabinieri fanno irruzione e lo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Si erato in, con unda, dal pomeriggio. Dopo ore di trattativa, il positivo epilogo: una squadra specializzata deiè riuscita a farenell’abitazione, lo ha immobilizzato e disarmato. È successo a Palo del Colle, in provincia di. La zia, che conviveva col 40enne, si era rivolta al numero di emergenza sanitaria convinta che il nipote, che soffre di disturbi psichici, si fosse fatto male a una gamba. Ma lui, quando è arrivata l’ambulanza del 118, ha avuto una reazione inaspettata: ha preso l’arma, ha fatto uscire la donna e i paramedici e si è chiuso in. La zona, dopo l’arrivo dei militari, è stata transennata. Il dialogo con l’uomo è durato diverse ore, tanto che duelo avevano convinto a farsi aprire la porta. Valutata la situazione, è stato dato il via libera per l’intervento della ...