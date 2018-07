Bari | sfuma la possibilità Serie C | il club ripartirà dalla D

calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: #Bari, sfuma la possibilità #SerieC: il club ripartirà dalla D - junioreraldo : RT @CalcioWeb: #Bari, sfuma la possibilità #SerieC: il club ripartirà dalla D - CalcioWeb : #Bari, sfuma la possibilità #SerieC: il club ripartirà dalla D - MarcoR222 : RT @GoalItalia: Sfuma la Serie C, Canonico viene contestato dai tifosi e rinuncia al Bari: 'Ritiro la mia disponibilità' ? -

(Di martedì 17 luglio 2018) E’ fallito uno deipiù storici del calcio italiano, il. Nelle ultime ore si era aperta per illadellaC: Nicola Canonico, presidente del Bisceglie, aveva offerto il titolo sportivo del suoe l’iscrizione del2018 inC, poi la situazione èta per la contestazione da parte dei tifosi biancorossi: “Ad un gesto di generosità e amore per la propria squadra e città si risponde con una incomprensibile provocazione sotto casa. Prendo atto e ritiro la disponibilità offerta, augurandomi che il titolo per laD finisca nelle mani di chi conosce e ama il calcio e non gli affari di altra natura”, il messaggio su Facebook di Canonico. IladessoD. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo...