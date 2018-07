BARI FONDAZIONE CIAO VINNY ONLUS IL SINDACO E LE ASSESSORE BOTTALICO E PALONE HANNO

Fondazione BARI lla : 'Serve una food revolution e una nuova visione della Pac' : Dare vita a politiche agroalimentari e di sviluppo rurale per una migrazione sostenibileLe migrazioni rappresentano un fenomeno che tocca aspetti legati allo sviluppo sociale, all'economia e all'...

Politiche agricole UE e alimentazione - Fondazione BARIlla : “Serve una ‘food revolution’ e una nuova visione della PAC” : Agricoltura e produzione di cibo da una parte. Migrazioni dall’altra. Due mondi distanti? No, due realtà che si intrecciano. I due temi sono al centro del lavoro del Parlamento e della Commissione Europea. L’agricoltura, con la PAC in discussione in questi giorni (per un valore di circa 50 miliardi di euro, ossia 40% del totale del budget UE), da un lato. Il fenomeno migratorio, che coinvolge tutto il mondo e a cui guardiamo con attenzione nel ...