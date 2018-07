Bari e Cesena fallite Ultime notizie Serie B | i tifosi pugliesi | no all' acquisizione del

Ripescaggi Serie B - chi sostituirà Bari e Cesena? Siena e Ternana favorite - la Pro Vercelli spera : Un infausto destino per Bari e Cesena. Nel giorno in cui la Juventus presenta Cristiano Ronaldo ed il calcio italiano, nella sua forma di massima eccellenza, si mette in mostra, bisogna constatare il fallimento di due società storiche del nostro movimento. I romagnoli avevano un buco di bilancio pari a 73 milioni di euro, di cui 40 con l’Erario, impossibile da colmare in breve tempo. Per questo è stata presa la decisione nella serata di ...

Fallimento per Cesena e Bari - addio serie B : Scadeva nel tardo pomeriggio il termine per regolarizzare la partecipazione al prossimo campionato di serie B . La Covisoc aveva inizialmente decretato l'esclusione dal campionato di Avellino, Bari e ...

Shock Serie B - out due piazze storiche come Cesena e Bari : ecco le squadre pronte al ripescaggio : Si sono spente le ultime sperane per Cesena e Bari, due club storici non prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B. “L’A.C. Cesena comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì”, il club dovrebbe ripartite dalla Serie D. Game over anche per il Bari. “Negli ultimi giorni abbiamo valutato ...

Calcio - Serie B 2018-2019 : il Cesena fallisce - ripartirà dai dilettanti. Si complica anche la situazione del Bari : Niente da fare per il Cesena. Il termine per presentare il ricorso dopo l’esclusione momentanea dalla Serie B sancita dalla Covisoc scadeva questa sera alle 19 e la società romagnola non ha provveduto ad inoltrare la domanda. Troppo grande il debito (73 milioni, di cui 40 con l’Erario) da colmare in così poco tempo. La società ha comunicato in una nota di aver già aderito all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di ...

Clamoroso - Bari e Cesena dicono addio alla Serie B : salta la loro iscrizione : Il Bari ed il Cesena dicono addio alla Serie B, l’iscrizione delle due squadre provinciali salta a causa di problemi societari: a rischio anche l’Avellino Si scrive una delle pagine più tristi della storia del Bari e del Cesena calcio. Le due squadre, che avrebbero dovuto affrontare la prossima stagione in Serie B, non saranno nel programma della seconda Serie calcistica del nostro Paese. A causa di problemi societari, infatti, ...

Serie B - giornata drammatica : falliscono Bari e Cesena. Altri club tremano - : Questo 16 luglio 2018 non sarà ricordato positivamente nella storia dello sport, e del calcio, italiano. Al culmine di settimane turbolente, trattative tribolate, lettere strazianti e appelli disperati, questa sera due storici club del nostro calcio sono finiti sui tavoli ...

La Covisoc ha emesso il verdetto : fiato sospeso a Bari e Cesena per l'iscrizione in B : Nella giornata di giovedì 12 Luglio, la Covisoc ha emesso i primi verdetti sulle formazioni ammesse a disputare la stagione di Serie B 2018/19. Bocciatura per Avellino, Bari e Cesena [VIDEO], ma per le tre squadre ci sara' tempo fino a lunedì 16 Luglio, per sistemare le pratiche e ottenere il via libera seppur scontando una penalizzazione in classifica. Drammatica la situazione a Cesena, dove nonostante le speranze del presidente Giorgio ...

Bari - Cesena e Avellino sono state escluse dal prossimo campionato di Serie B : La Commissione per la vigilanza e il controllo delle società di calcio professionistiche — la Covisoc — ha escluso le società di Bari, Cesena e Avellino dal prossimo campionato di Serie B, a cui avrebbero dovuto partecipare dopo aver ottenuto The post Bari, Cesena e Avellino sono state escluse dal prossimo campionato di Serie B appeared first on Il Post.

Serie B - la Covisoc condanna Bari - Avellino e Cesena : negata l'iscrizione : Situazione complicatissima in Serie B con Bari, Cesena ed Avellino che rischiano concretamente di non giocare il campionato di Serie B nella prossima stagione. Tutte e tre le società avranno tempo fino a lunedi 16 luglio per fare ricorso. Bari Per avere tutti i parametri idonei, il Bari ha la necessità di effettuare un aumento di capitale pari a 4,5 milioni di euro. Il presidente Giancaspro si è impegnato per la cifra di 1,5 milioni di euro e ...

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso entro lunedì oppure via ai ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...

Avellino - Bari e Cesena out da serie B : 22.35 Avellino, Bari e Cesena non idonee all' iscrizione alla serie B.Lo ha stabilito la Co.Vi.Soc, Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche. I tre club hanno tempo fino a lunedì 16 per fare ricorso, ricapitalizzare e mettersi in regola con i pagamenti arretrati di Irpef e degli stipendi dei calciatori. Diverse le posizioni. Al Bari mancano 3 milioni per l'aumento di capitale. L'Avellino deve completare la ...