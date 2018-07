Barcone soccorso a Linosa | arrestate 11 persone accusate di essere gli scafisti

Lampedusa - i 450 migranti del Barcone trasferiti su imbarcazioni di soccorso : Otto persone sono state portate sull’isola per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Barcone con 450 migranti a bordo. Per la Farnesina 'il soccorso spetta a Malta' : La responsabilità del soccorso al Barcone con 450 migranti a bordo, individuato in acque Sar maltesi, spetta a Malta e lo sbarco dovrà avvenire in territorio maltese. È quanto sottolinea la Farnesina ...