Bandai Namco annuncia il lancio di Adventure Time Pirati dell’Enchiridion e Hotel

GOD EATER 3 : Bandai Namco svela nuovi dettagli : Bandai Namco Entertainment Europe ha presentato un nuovo personaggio e un Aragami, oltre a due nuove meccaniche di gioco per GOD EATER 3, action-RPG per PlayStation 4 e PC ambientato in un universo post-apocalittico. nuovi dettagli per GOD EATER 3 Zeke Pennywort si unisce al gruppo come compagno di viaggio del protagonista Yugo, impugnando una delle nuove AGEs (Adaptive God EATERs), armi particolarmente potenti e letali. È ...

Gamescom 2018 : Code Vein - SoulCalibur VI - Jump Force e molti altri nella line-up di Bandai Namco : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2018 (dal 21 al 25 agosto a Colonia, Germania). Lo stand di quest'anno, che si trova nella HALL 6 - B 41, ospiterà undici titoli giocabili svelati all'interno del comunicato ufficiale della compagnia:Jump Force - Per festeggiare il 50° anniversario della rivista Shonen Jump, Bandai Namco Entertainment Europe mette assieme alcune delle serie manga e anime più famose del ...

Bandai Namco presenta un toneo mondiale per Dragon Ball FighterZ : Con un comunicato ufficiale inviato oggi Bandai Namco ha voluto rendere noti i dettagli del Dragon Ball FighterZ World Tour, un torneo eSport su scala globale realizzato in partnership con Twitch che ne trasmetterà gli incontri.La tappa inaugurale del Dragon Ball FighterZ World Tour si svolgerà nell'ambito del CEO Fighting Game Championships che si terrà dal 29 giugno al 1 luglio a Daytona Beach, Florida. Come torneo mondiale, il Dragon Ball ...

Code Vein : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco rilascia in data odierna nuove informazioni su Code Vein che vogliamo condividere con voi, ricordandovi che il titolo è atteso per il 28 Settembre su PC, PS4 e Xbox One. Code Vein: Nuovi dettagli sul Gameplay I partner possono assumere varie forme nel corso del gioco Tra i partner vi è Io, il quale utilizza un’alabarda per combattere e vanta diversi Doni Alcuni doni sono in grado di infliggere ...

ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN : Nuovi dettagli da Bandai Namco : Bandai Namco svela Nuovi e interessanti dettagli per Ace COMBAT 7: SKIES UNKNOWN che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Ace COMBAT 7 SKIES UNKNOWN Ambientato nel continente di Usea (lo stesso visto nel terzo e quarto capitolo) La storia ruota attorno alla Seconda Guerra Continentale Useana scoppiata nel 2019 I giocatori si uniranno alla Forza di difesa area di Osea Grazie al potente motore grafico, il ...

Bandai Namco svela tre nuovi personaggi che saranno presenti in One Piece World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi tre nuovi personaggi di One Piece World Seeker, il gioco di One Piece più ambizioso di sempre già provato in anteprima per voi.I tre nuovi personaggi su Jail Island sono alcuni dei più potenti in assoluto: Sakazuki (Akainu), Kuzan (Aokiji) e Crocodile.Sakazuki (Akainu), ammiraglio della flotta della Marina, è il possessore del frutto Magma Magma (Magu Magu no Mi), che gli consente di bruciare ...

Jump Force - tutto cio' che sappiamo sul nuovo titolo di Bandai Namco - SpazioGames.it : Rufy affrontare Frieza in quello che sembra essere il nostro mondo. A conferma del fatto che sono tutti i loro mondi ad essersi uniti al nostro, e che non vi sono stati unicamente proiettati i ...

Bandai Namco e Dontnod annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : ... che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in questo titolo investigativo in cui la narrazione, come da tradizione Dontnod, avrà un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. "I ...

Bandai Namco e DONTNOD annunciano Twin Mirror per PS4 - Xbox One e PC : Sapevamo che Sony avrebbe annunciato oggi una nuova IP per PS4 nell'ambito dell'iniziativa "conto alla rovescia" che festeggia l'arrivo dell'E3 2018, e la compagnia questo pomeriggio ha puntualmente mantenuto la promessa presentado Twin Mirror, nuovo titolo di DONTNOD pubblicato da Bandai Namco.Twin Mirror è stato mostrato con un lungo trailer che racconta brevemente la storia di Sam, che dovrà scoprire la verità sulla morte del suo amico in ...

Bandai Namco annuncia Twin Mirror : Bandai Namco Entertainment annuncia Twin Mirror, un thriller psicologico che segna ufficialmente il suo debutto nel genere delle avventure narrative. Il rilascio di Twin Mirror è previsto nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC via STEAM. Twin Mirror: Dai creatori di Life is Strange Sviluppato da DONTNOD Entertainment, lo studio che ha realizzato l’acclamato Life is Strange, Twin Mirror offre ...

