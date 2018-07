Banca IFIS lancia rendimax assicurazioni | l' e-commerce multibrand della protezione

Piazza Affari : ingrana la marcia Banca Ifis : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,91%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Attese positive per Banca Ifis : Chiusura del 9 luglio Seduta positiva per l' Istituto con sede a Venezia , tra i componenti del FTSE Italia Star , che avanza bene e porta a casa un +1,11%. Operatività odierna: A livello operativo, ...

Banca IFIS : si evolve il polo NPL del gruppo : Continua ad evolve re il polo NPL all'interno di Banca IFIS . Dopo il recente accordo per l'acquisizione di FBS, con l'entrata nel mondo del servicing da parte del gruppo , diventa operativa a tutti gli effetti dal 1° luglio IFIS NPL S.p.A., società per azioni che accoglie lo scorporo dell'Area NPL di Banca IFIS . L'operazione, ...

Piazza Affari : in forte denaro Banca Ifis : Effervescente l' Istituto con sede a Venezia , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Ifis evidenzia un andamento ...

Lettura rialzista per Banca Ifis : Chiusura dell'11 giugno Effervescente l' Istituto con sede a Venezia , tra i componenti del FTSE Italia Star , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,03%. Operatività ...

Bossi - Banca IFIS - : 'Rischio Italia - Borsa imprevedibile ma voglia di crescere' : ... dimenticando quale sia davvero il ruolo della finanza, ovvero sostenere l'economia reale Paese'. In effetti il nuovo Governo parla di rivedere le recenti riforme delle banche popolari e delle Bcc e ...

Banca IFIS : nessun interesse per Banca Sistema : Banca IFIS smentisce il suo interesse verso Banca Sistema . Lo spiega la Banca IFIS in nota nota dove smentisce rumors di MF che ipotizzavano un interessamento verso la Banca .

Banca IFIS - quotazioni alle stelle : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,63%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Debiti PA - rapporto Banca IFIS conferma ritardi cronici nei pagamenti : Teleborsa, - Tornano i riflettori sui ritardi dei pagamenti della PA . In occasione del Forum PA , in corso in questi giorni a Roma, Banca IFIS ha presentato l' analisi "Market Watch PA" fornendo ...