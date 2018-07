Banca Etruria | nel processo per truffa spunta il ' Piano industriale Bronchi' sulle

Banca Etruria - settantenne perde i risparmi di una vita : Ennesimo episodio legato alla vicenda Banca Etruria . Il protagonista è un pensionato settantenne di Lamporecchio (provincia di Pistoia), che da quando ha perso i propri risparmi non è mai mancato a nessuna delle manifestazioni in giro per tutta l"Italia, sempre accompagnato dal fido megafono: da Arezzo, vero e proprio occhio del ciclone, fino ad arrivare a Firenze e Roma, cuore politico del caso Etruria , ed in ogni piazza nella quale esplodesse ...

Da Etruria alle Venete - chi è stato risarcito (e chi no) dai crack Bancari : Tra i 2,2 miliardi di bond del Mps convertiti in azioni, i 190 milioni in via di rimborso per quelli di Etruria, Banca Marche, Carichieti e Ferrara e i 50 milioni delle Venete gli obbligazionisti hanno recuperato finora 2,6 miliardi su 2,9. Mancano dunque 300 milioni ...