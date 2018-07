Baglio PD | Decrescita della Capitale ma senza felicità

romadailynews

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma – “La chiamavanofelice. Ma a Roma lae’ evidente, la felicita’ invece non e’ pervenuta. Alla prova dei fatti in due anni il caposaldocultura “politica” del M5S ha mostrato tutti i suoi limiti e pericoli: gare deserte perche’ scritte male o mal pubblicizzate, nessuno che si prenda cura del verde,pulizia da topi e zanzare perfino nelle scuole, di fornire bus e anche di addobbare l’albero per il prossimo Natale”. “E’ scaduta da otto mesi l’ordinanza contro gli atti di vandalismo ai nostri beni architettonici e artistici, ma e’ in vigore un Regolamento che impone i costi dell’assicurazione ai volontari che si prendono cura del verde. Un’Amministrazione che funziona al contrario, debole con i forti e forte con i deboli. Ora aspettiamoci anche la ...