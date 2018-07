Auto : immatricolazioni Ue +5 - 2% a giugno - +2 - 9% in 1° semestre : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il mercato dell’Auto dell’Unione Europea segna a giugno una robusta crescita. Secondo i dati diffusi oggi dall’Acea, l’associazione dei costruttori Automobilistici europei, si è registrato un incremento delle immatricolazioni del 5,2%, totalizzando circa 1,6 milioni di nuove vetture. Diverse le performance dei cinque principali mercati europei con la flessione del 3,5% del Regno ...

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (3) : (AdnKronos) - (Ascom)- Terza piazza per Peugeot che cala di un -1,20% nel mese (165 Auto immatricolate contro le 167 di un anno prima) , ma immatricola 1.121 vetture nel semestre che significa, rispetto alle 1.038 della prima parte del 2017, un rotondo +8,00%. In ripresa Opel che si insedia al quart

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Detto questo vediamo come è andata nelle diverse province venete e, soprattutto, come si sono comportati i marchi maggiori, ovvero quelli che immatricolano più di 100 vetture nel mese. A parte Vicenza che continua a registrare aumenti consistenti (anche a giugno +12,92% c

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Restano sopra “quota 100” con un identico 117 sia Ford (che però segna un -22,52% su base mensile e – 21,16 su base semestrale) e Toyota che riduce le vendite del -12,03% a giugno ma è positiva se si guarda al complessivo dei sei mesi (+10,97%). Infine le curiosità. “Muov

Auto : Ascom - a Padova immatricolazioni in frenata nel primo semestre 2018 : Padova, 15 lug. (AdnKronos) - Non in maniera eclatante, di sicuro più lentamente che in tutta Italia dove il calo è di oltre il 7%, ma il “borsino” delle immatricolazioni di vetture anche a Padova e nel Veneto è in fase di discesa. Una discesa quasi impercettibile a livello regionale (-0,02% su base

USA - immatricolazioni Auto : a giugno Ford e Fca a segno più : Teleborsa, - A giugno, Ford Motor ha registrato un rialzo delle immatricolazioni negli Stati Uniti dell'1,2% su base annua, nonostante un altro forte calo del settore auto; nel mese appena terminato, ...

Immatricolazioni Auto - a Ragusa andamento contrastato : Inizio d'anno contrastato, per le Immatricolazioni di automobili nella nostra provincia: se il 2017 aveva rappresentato l'anno della ripresa , come raccontato nel nostro approfondimento di qualche ...

Mercato Auto - a maggio nessun sussulto in Europa : +0 - 6% nelle immatricolazioni : Dopo il +9,6% fatto registrare ad aprile, a maggio il Mercato europeo dell’auto è stato sostanzialmente stabile, con un incremento di appena lo 0,6%. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell’Unione Europea e dell’Efta (Islanda, Norvegia e Svizzera) sono state 1.442.643, mentre il computo dei primi cinque mesi dell’anno ammonta a 7.076.504 auto, il 2,2% in più sull’analogo periodo 2017. A sostenere il Mercato del vecchio continente ...

Auto - maggio fiacco per le immatricolazioni europee. Stabile FCA : Teleborsa, - Stabile il settore dell'Auto europeo a maggio , dopo il balzo messo a segno ad aprile. Secondo gli ultimi dati dell' Associazione europea dei produttori di Auto , ACEA , , le ...

Auto Ue+Efta - frenano immatricolazioni : 8.55 Frena a maggio, dopo il balzo di aprile (+9,6%) il mercato europeo dell'Auto. Le immatricolazioni nell'Ue a 28+Efta sono state 1.442.643, lo 0,6% in più rispetto a maggio 2017.Nei primi 5 mesi dell'anno sono state vendute 7.076.504 Auto, il 2,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Così l'Acea (Associazione dei costruttori europei). Fca vende 110.120 Auto, lo 0,2% in più rispetto a maggio 2017.La quota di mercato scende al 7,6% ...

Mercato Auto - brusca frenata a maggio delle immatricolazioni in Italia : -2 - 78% : ROMA - Il Mercato automobilistico Italiano torna a rallentare, forse anche a causa delle tensioni politiche. In maggio la motorizzazione ha immatricolato 199.113 autovetture, con una variazione di...