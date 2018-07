Auto | Csp | mercato europeo regge bene a demonizzazione diesel

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Giugno positivo per ildell’dell’Unione Europea e dell’Efta. Nel complesso delle due aree sono state immatricolate 1.618.985vetture con un incremento del 5,1%. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor, commentando i dati diffusi oggi dall’Acea. “Questo risultato importante è stato ottenuto nonostante che in molti mercati nazionali si sia prodotta una situazione di incertezza tra il pubblico determinata dalle notizie su limitazioni alla circolazione dellegià adottate o in cantiere”, sottolinea Csp. Positivo, prosegue Csp, anche il bilancio del primo semestre dell’anno che chiude con 8.695.785vetture e con una crescita sullo stesso periodo dell’anno precedente del 2,8%, crescita non elevata ma con basi solide in quanto dei 30 paesi dell’area UE+Efta ben 22 sono in ...