Auto | a giugno balzo delle immatricolazioni UE

Auto : Acea - mercato europeo cresce di oltre il 5% a giugno : giugno positivo per il mercato dell' Auto in Europa. Stando ai dati diffusi qualche minuto fa dall' Acea , nell'Unione Europea più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.618.985 ...

Auto : immatricolazioni Ue +5 - 2% a giugno - +2 - 9% in 1° semestre (2) : (AdnKronos) – Nel primo semestre , sui principali mercati europei, spicca il dato della Spagna +10,1%, seguita a distanza dalla Francia +4,7% e Germania +2,9% mentre le vendite si sono contratte nel Regno Unito -6,3% e in Italia -1,4%. Forte l’andamento del mercato nei nuovi stati membri della Ue che ha registrato un incremento delle immatricolazioni dell’11,4%. Complessivamente, nei Paesi della Ue più quelli dell’Efta, ...

Il mercato dell' Auto in Italia mette la retromarcia a giugno - -7 - 25% - : Teleborsa, - Il mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo . Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove , 174.702 , ...

Il mercato dell' Auto in Italia mette la retromarcia a giugno - -7 - 25% - : Il mercato dell'auto in Italia mette la retromarcia a giugno e registra un pesante calo . Secondo i dati diffusi dalla Motorizzazione, le immatricolazioni di auto nuove , registrano una flessione del ...

Vodafone Voce 4G Gratis In Automatico Dal 24 Giugno 2018 : Vodafone migliora la qualità delle telefonate per i nuovi clienti regalando Voce 4G. Come attivare Gratis Vodafone Voce 4G su tutte le SIM Vodafone Voce 4G Gratis Vodafone attiva gratuitamente e automaticamente Voce 4G con le nuove offerte. Ecco i dettagli. Arrivano ancora interessanti novità per tutti i clienti Vodafone, in particolare per quelli nuovi che attiveranno una […]