Australia : Tim Cahill lascia la nazionale dopo 14 anni : Cahill, 38 anni, ha esordito con i Socceroos nel 2004, diventando poi il primo calciatore Australiano a segnare 2 gol in una partita della fase finale della coppa del mondo: chiude con 50 gol in 107 ...

Australia - Tim Cahill annuncia l’addio alla Nazionale dopo 14 anni : Tim Cahill ha deciso di dire basta con la Nazionale Australiana, un calciatore che ha fatto la storia del calcio per quanto concerne i socceroos L’attaccante Australiano Tim Cahill ha annunciato l’addio alla Nazionale dopo 14 anni con la maglia dei ‘socceroos’. “E’ arrivato il giorno di appendere gli scarpini al chiodo -ha spiegato su twitter il calciatore- Non ho parole per spiegare cosa rappresenta per ...

Tour de France 2018 - l’ultima occasione di Richie Porte. A 33 anni l’Australiano non può più sbagliare : A capitanare la BMC anche quest’anno ci sarà un grande esperto del Tour de France, Richie Porte. L’australiano vanta un ottimo quinto posto nella Grande Boucle del 2016, mentre nella passata stagione è stato vittima di una terribile caduta durante la nona tappa che lo ha costretto al ritiro. Tanta sfortuna nei grandi Giri per il corridore 33enne, nei quali alla fine durante la sua lunga carriera ha ottenuto soltanto un primo posto ...

Probabili formazioni/ Australia Perù : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo C) : Probabili formazioni Australia Perù: quote, le ultime novità live su moduli e titolari verso la partita del girone C dei Mondiali 2018 (oggi 26 giugno)(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:05:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Danimarca Australia : Kvist - addio al torneo. Quote e ultime novità live (Mondiali 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Danimarca Australia: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. Scelte confermate per entrambi i CT, ma Schone potrebbe essere titolare(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Probabili formazioni/ Danimarca Australia : quote e ultime novità live - i Lancieri danesi (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Danimarca Australia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. Scelte confermate per entrambi i CT, ma Schone potrebbe essere titolare(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:27:00 GMT)

Probabili formazioni/ Danimarca Australia : quote - le ultime novità live (Mondiali 2018 gruppo C) : Probabili formazioni Danimarca Australia: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due nazionali. Scelte confermate per entrambi i CT, ma Schone potrebbe essere titolare(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 06:22:00 GMT)

Probabili formazioni/ Francia Australia : quote e le ultime novità live (Mondiali 2018 - girone C) : Probabili formazioni Francia Australia: quote e le ultime novità in vista del match del girone C dei Mondiali 2018. Deschamps senza Sidibè nel match di esordio?.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 04:18:00 GMT)

Pedofilia in Australia. Scuse del governo e risarcimenti alle vittime : La Royal Commission australiana ha concluso le sue indagini sulla Pedofilia nel Paese. Dopo cinque anni di lavoro e più di 8.000 testimoni ascoltati, gli inquirenti hanno presentato più di 400 ...

Francia - Mbappé ko ma c'è ottimismo per l'esordio con l'Australia : ROMA - Prima la paura, poi un sospiro di sollievo, attraverso le parole dei medici al seguito della Francia in Russia . L'infortunio occorso a Kylian Mbappé nella seduta odierna non avrebbe causato ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : Italia-Australia 15-44. Domenica si giocherà per il settimo posto : Dura 20′ l’Italia contro i pari età dell’Australia nelle semifinali per il quinto posto ai Mondiali Under 20 di Rugby, poi gli oceanici prendono il sopravvento, vincono 15-44 e staccano il biglietto per la finale che vale la quinta piazza, mentre gli azzurrini sfideranno Domenica 17 alle ore 16 il Galles per la settima posizione. L’Italia parte bene e va in meta al 13′ con D’Onofrio, ma già al 17′ ...

Pedofilia : sì Chiesa cattolica Australia risarcimento vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Australia : Arcivescovo Philip Wilson condannato per insabbiamento pedofilia : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Australia, condannato l'Arcivescovo Philip Wilson per aver coperto diversi casi di pedofilia nel passato.

Australia - dona per l'ultima volta l'uomo dal sangue speciale Video : Avreste mai detto che uno dei più grandi donatori di sangue della storia avesse paura degli aghi [Video]? Ebbene sì, James Christopher Harrison, 81 anni, Australiano, detto anche The Man With the Golden Arm, l'uomo dal braccio d'oro, gli aghi li temeva ma questo non gli ha impedito di donare il sangue per 60 anni della sua vita. Un eroe dal volto umano, il cui superpotere era quello di possedere degli anticorpi rarissimi che, secondo ...