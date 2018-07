Australia | per Bolt 6 settimane in prova ai Central Coast Mariners

"Sono emigrato in Australia perché in Italia è impossibile realizzare sogni" : Alberto Borghi, classe 1981, nato e cresciuto nella provincia di Treviso, non ha dubbi nel definirsi "orgoglioso di essere Italiano, ma un Italiano emigrato all'estero". Da quattro anni si è trasferito con la moglie a vivere dall'altro capo del mondo, in Australia, e da allora non si è più voltato indietro e il nostro Paese lo guarda da lontano, senza nostalgia. Eppure in Italia Alberto e sua moglie Silvia avevano entrambi ...

Lamborghini Aventador SVJ / Disavventura a Roma per un pilota Australiano fermato a 311 km/h : Lamborghini Aventador SVJ, più veloce della Porshce 911 GT2 RS: specializzazione Super Veloce, in grado di andare a girare al Nurburgring in 6' 45'' una crono che varrebbe il nuovo primato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:31:00 GMT)

Cosa ci faceva un cacatua Australiano in Sicilia - 400 anni prima che l’Australia fosse scoperta? : In un trattato di ornitologia e falconeria scritto da Federico II nel XIII secolo emerge la descrizione di un cacatua, tipico uccello dell'Australia, che però sarebbe stata scoperta ufficialmente solo 400 anni dopo. Com'è possibile, dunque, che l'imperatore svevo lo avesse ricevuto in dono in Sicilia tanti secoli prima?Continua a leggere

La Tv fuori confine : Matrimonio a prima vista Australia diventa soap e l'esperimento funziona : prosegui la letturaLa Tv fuori confine: Matrimonio a prima vista Australia diventa soap e l'esperimento funziona pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2018 12:27.

Tour de France – Prima tappa sfortunata per Richie Porte - l’Australiano esprime il suo rammarico : “non è l’ideale partire così” : Richie Porte, ciclista australiano del BMC Racing Team commenta la Prima tappa del suo Tour de France 2018 La Prima tappa del Tour de France porta la firma di Fernando Gaviria. Il ciclista colombiano della Quick-Step Floors arriva in volata al traguardo della tappa con via a Noirmoutier-en-L’Ile e traguardo a Fontenay Le Comte. Nonostante la frazione non presenti particolari difficoltà, si delinea già una classifica generale che sorprende ...

Australia - enorme squalo bianco insegue il Kayak : la disperata fuga dei pescatori [VIDEO] : I due pescatori a bordo dei loro rispettivi Kayak a pedali hanno mostrato molto sangue freddo per uscire dalla brutta situazione Un incontro ravvicinato con un enorme squalo bianco poteva costare molto caro a due pescatori che si trovavano al largo di Urunga, in Australia. I due uomini stavano effettuando una battuta di pesca a bordo dei loro rispettivi Kayak a pedali, quando si sono accorti che uno squalo di grandi dimensioni nuotava ...

Kylie Minogue - nuovo amore per l'artista Australiana : C'è aria di felicità per Kylie Minogue , la pop star australiana che da poco ha spento ben 50 candeline, conservando però la sua immortale vitalità. Il malincuore sembra essere un brutto ricordo, ...

Subaru Outback vince il premio “Australia’s Best Cars” per la terza volta di fila : Il premio “Australia’s Best Cars” è solo l’ultimo di una lunga serie di riconoscimenti ottenuti in Australia dal crossover wagon Subaru Outback Dopo il riconoscimento ottenuto dalla Subaru Impreza nel mercato americano da parte dell’autorevole Kelley Blue Book, arriva dall’emisfero australe la notizia di un altro premio per una vettura della Casa delle Pleiadi. Si tratta della Subaru Outback 2.5i Premium che è stata nominata dalle ...

Australia : coprì un prete pedofilo - un anno di carcere per l'arcivescovo di Adelaide : È il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli ...

F1 – Tanti auguri Ricciardo - la festa per l’Australiano nel box Red Bull [VIDEO] : Daniel Ricciardo compie 29 anni, il compleanno del pilota australiano festeggiato nel box della Red Bull in stile austriaco Daniel Ricciardo compie 29 anni proprio questa domenica, in cui sarà impegnato sul circuito del Red Bull Ring per il nono appuntamento stagionale del campionato mondiale di Formula Uno. L’australiano festeggia lo stesso il suo compleanno e lo fa nel box della Red Bull in cui si vedono strani personaggi. La ...

Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne/ Ok anche sull'erba : supera in tre set l'Australiano Millman : Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne: dopo la perfomance al Roland Garros, il tennista di Palermo evidenzia le sue qualità anche sull'erba, battuto l'australiano Millman(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:47:00 GMT)

Video/ Australia Perù (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone C) : Video Australia Perù (risulato finale 2-0): highlights e gol della partita, valida per il girone C ai Mondiali 2018. Gli aussie e gli Incas fuori dalla coppa.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 03:05:00 GMT)

VIDEO Highlights Australia-Perù 0-2 - Mondiali 2018 : vittoria dei sudamericani per l’onore. Riviviamo le immagini : Il Perù batte 2-0 l’Australia ai Mondiali 2018 di calcio nell’ultima sfida del Gruppo C. La Blanquirroja riesce a chiudere con una bella vittoria questa rassegna iridata grazie ai gol di Carrillo nel primo tempo e di Guerrero nella ripresa. I sudamericani, che erano già eliminati aritmeticamente, salgono così al terzo posto in classifica e rifilano in ultima posizione i Socceroos, al di sotto delle aspettative nella sfida odierna. Riviviamo le ...

Mondiali 2018 - Danimarca-Francia 0-0; Australia-Perù 0-2 : MOSCA , RUSSIA, - Per circa una ventina di minuti allo stadio Luzhniki si respirava lo stesso, buonissimo, profumo che viene di solito dalla pasticcerie. I biscotti danesi, famosi in tutto il mondo, e ...