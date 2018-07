Australia | Cahill annuncia addio a nazionale

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) L’attaccanteno Timhato l’alladopo 14 anni con la maglia dei ‘socceroos’. “E’ arrivato il giorno di appendere gli scarpini al chiodo -ha spiegato su twitter il calciatore- Non ho parole per spiegare cosa rappresenta per me la, un grande ringraziamento per tutti quelli che in questi anni mi hanno sostenuto”., 38 anni, è un simbolo del calciono avendo segnato gol importanti e spettacolari per l’. E’ sua la doppietta decisiva nei playoff per i mondiali contro la Siria.ha esordito con i socceroos nel 2004 in una amichevole a Londra contro il Sudafrica, due anni più tardi, con la doppietta al Giappone, è diventato il primo calciatoreno a segnare 2 gol in una partita della fase finale della coppa del mondo. L’ultimo cameo la ...