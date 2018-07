Atp Bastad | Sonego subito fuori

Tennis - Atp Bastad 2018 : Lorenzo Sonego sconfitto da Fernando Verdasco al primo turno : Esce subito di scena Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 della classifica ATP. Per due set, però, la differenza nel ranking con il giovane piemontese (numero 118) non si è vista, perché Sonego è stato bravo a far partita pari e lottare prima di arrendersi nel terzo set. Verdasco è stato praticamente ingiocabile in ...