Atalanta | Petagna dice addio alla Dea | è fatta con la SPAL

Spal - è fatta per Petagna : che affare per l’ Atalanta ! : Andrea Petagna si trasferisce dall’Atalanta alla Spal , un affare da record per il club Spal lino che fissa un nuovo primato di spesa La Spal ha completato l’acquisto di Andrea Petagna , il colpo più costoso della storia del club. Il centravanti è stato prelevato dall’Atalanta con una formula molto intricata. Si tratta infatti di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con conseguente obbligo di riscatto fissato a 12 ...

Atalanta - Petagna scatenato a New York con la sexy fidanzata [VIDEO] : Il campionato di Serie A è andato in archivio, adesso i calciatori possono rilassarsi in vista della prossima stagione. Andrea Petagna sta trascorrendo una vacanza a New York con la fidanzata Michelly Sander. La bellissima modella ed il calciatore dell’Atalanta sono volati oltreoceano nella Grande Mela dopo la fine del campionato ed in attesa di prolungare le loro vacanze in una meta estiva. La coppia sempre più scatenata. ECCO IL VIDEO ...