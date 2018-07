Astronomia | l’universo primordiale di Planck è sempre più nitido

meteoweb.eu

: Noi nell’Universo. L’astronomia ai Martedì con Gusto alla Cantoniera di Casina con il prof… - RedaconRadionov : Noi nell’Universo. L’astronomia ai Martedì con Gusto alla Cantoniera di Casina con il prof… - RedaconRadionov : Noi nell’Universo. L'astronomia ai Martedì con Gusto alla Cantoniera di Casina con il prof. Ivan Spelti. Dialoga co… -

(Di martedì 17 luglio 2018) A cinque anni dalla realizzazione della prima immagine dela microonde ottenuta dalla missionedell’ESA, di fatto la più estesa ed accurata visione deloggi a nostra disposizione, il consorzio dioggi ha reso pubblica la cosiddetta legacy data release: l’ultima – definitiva – versione dei dati raccolti dalla strumentazione di bordo della sonda, che vede una importante partecipazione sia scientifica che tecnologica dell’Italia, con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in prima fila. Questi dati confermano le predizioni indicate dal modello standard cosmologico, ma lasciano un enigma ancora aperto, quello sul corretto valore della costante di Hubble, che di fatto indica la velocità di espansione del. È anche su questo dato cruciale che si svolgeranno gli studi dei cosmologi, per riuscire a ...