Asia riporta le uscite in cui Bourdain ha parlato di suicidio Non avevo idea della

huffingtonpost

: Uno studio condotto su scheletri di 8.000 anni fa ha dimostrato che gli antenati degli abitanti del Sud-Est asiatic… - mbwManzoni : Uno studio condotto su scheletri di 8.000 anni fa ha dimostrato che gli antenati degli abitanti del Sud-Est asiatic… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Nelle ultime settimane,Argento si è ritrovata a ricevere minacce in pasto a veri e propri attacchi di cyberbullismo da pseudonimi, hater e troll del web in seguito alla morte del compagno Anthony. Accusata di aver assunto comportamenti che avrebbero potuto condurre l'uomo alla scelta suicida e di aver provato a utilizzare il suo status di sopravvissuta alle molestie (ricordiamo il caso Weinstein, ndr) per questioni di carriera, l'attrice è tornata a dire la sua attraverso i social network.Argento ha condiviso su Twitter un documento contenente gli sfoghi disperati dello chef, ritrovato senza vita in una camera d'albergo nel giugno scorso. Nel tweet, l'attrice scrive: "Non ho mai saputo di questa sua ossessione. Non me l'ha mai detto. Leggere queste cose mi spezza il cuore".Le prime dichiarazioni di volontà suicida da parte di...