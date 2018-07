Ascelle | non più un tabù | c’è una maschera anche per loro

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) La sudorazione con le sue conseguenze continua ad essere un argomento poco affrontato, quasi, ma come arriva l’estate torna prepotentemente sotto la luce dei riflettori. Non che durante l’inverno non si sudi e non ci sia motivo per parlarne, anzi, ma le alte temperature incoraggiano maggiormente il processo fisiologico che scatena i consueti cattivi odori. LEGGII segreti per fare il bagno come le star LEGGILourdes, regina dellenon depilate Per combattere gli effetti della sudorazione, – un processo naturale del nostro corpo utile per la termoregolazione e l’eliminazione di sostanze inutili al nostro organismo -, il mercato dei deodoranti e dei prodotti per l’igiene personale, negli ultimi anni, ha fatto passi da gigante. E non solo per le formulazioni sempre più sofisticate che assicurano protezione, rispetto della pelle e risultati a lunga durata, ma ...