Artico | la battaglia del Grande Nord

(Di martedì 17 luglio 2018) L’si trova in una fase avanzata di allarmanti trasformazioni epocali. Nelle immagini fotografiche che arrivano dai satelliti spaziali appare sempre meno bianco e sempre più blu, perché il riscaldamento di quello che viene chiamato– dalla Groenlandia all’Alaska, dal Mare di Barents allo stretto di Bering – è doppio rispetto al resto della Terra. Lo scioglimento del permafrost, cioè dello strato di terreno un tempo permanentemente gelato, ha scatenato la contesa per la conquista dell’unica area del mondo ancora poco sfruttata, che nasconde risorse pari al valore dell’intera economia degli Stati Uniti d’America. Sono state aperte nuove strategiche rotte mercantili, sono disponibili per la pesca nuove ampie zone di mare, sono state create grandi infrastrutture per le estrazioni di gas naturale. La situazione che si delinea oggi ha tutto l’aspetto ...