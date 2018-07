Arriva “Estate Sicura” | la campagna della CRI per superare la prova costume L’importanza

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) La? Un appuntamento ben più importante di quanto si creda se il tema è vivere la spiaggia e il mare senza rischi. La corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnalifatica e i campanelli di allarme del nostro corpo: ecco i punti cardine di, la nuovaCroce Rossa Italiana che fornisce semplici consigli per vivere la stagione più calda senza rischi per la salute. Saranno tre brevi spot a veicolare i messaggi, con protagonisti un papà ‘distratto’, un giovane ‘secchione’ con spiccata attitudine al rimprovero e una soccorritrice OPSA (Operatore Polivalente per il Salvataggio in Acqua)Croce Rossa Italiana che, di fronte alla disattenzione del papà e all’eccessivo nozionismo del ragazzo, spiega con semplicità le poche regole di comportamento che ci consentono di ascoltare meglio ...