Argentina | idea Pekerman per la panchina

(Di martedì 17 luglio 2018) Josè Pékerman è al momento il candidato numero uno alla sostituzione di Jorge Sampaoli sulla panchina dell'Argentina. Secondo "Clarin" le attenzioni della Federcalcio di Buenos Aires, guidata da Claudio Tapia, si sono spostate principalmente sull'attuale ct della Colombia, che con le giovanili dell'Albiceleste ha vinto tre Mondiali, mentre nel 2006 ha condotto l'Argentina fino ai quarti in Germania. Si tratterebbe dunque di un ritorno per il 68enne tecnico di Villa Dominguez, profilo ideale per un'Afa che vuole ripartire dai giovani dopo il flop in Russia. Pékerman ha ancora un contratto con la Colombia fino al 31 agosto, ma l'intenzione dei Cafeteros e' trattenerlo almeno fino alla Coppa America della prossima estate.