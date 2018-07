Area Marina Protetta di Punta Campanella | blitz al Vervece | denunciati due pescatori di

meteoweb.eu

: Castellabate, nuovo logo area marina protetta - VoceDiStrada : Castellabate, nuovo logo area marina protetta - NapoliTuristica : Istituita nel 2002 l’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” prende il nome dai due isolotti che sorgono a… - VieniaNapoli : Istituita nel 2002 l’Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola” prende il nome dai due isolotti che sorgono a… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Stavano pescando nei pressi dello scoglio del, zona a protezione integrale, santuario del mare con fondali ricchi di biodiversità. Ma sono stati intercettati e bloccati con un vero e propriodagli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. E’ di ieri mattina l’operazione che ha portato al deferimento all’autorità giudiziaria di duesorrentini, sorpresi mentre tentavano di portare a casa un ricco bottino di pesca in una zona vietatissima nel cuore dell’di. Sequestrate anche le attrezzature e l’imbarcazione. La pesca in zona A del Parco è un reato che prevede sanzioni penali di un certo rilievo. Non è la prima volta chesenza scrupoli vengono sorpresi a pescare nella zona del, uno scoglio di frontedella Lobra a Massa Lubrense, famoso per essere un ...