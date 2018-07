Antimafia | via libera alla Camera all’istituzione della commissione Che avrà nuovi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018)poteri per la. Li ha previsti ladei deputati che ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire laparlamentare d’inchiesta. I voti favorevoli sono stati 518, nessun contrario e 1 astenuto. Il testo ora passa al Senato. Tra le nuove prerogativeci sarà il potere di “richiedere al procuratore nazionalee antiterrorismo di trasmettere le informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati penale” ai fini dell’applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali. A prevederlo un emendamentolegge approvato nel corso dei lavori dell’Aula e proposta da Giulia Sarti, esponente del M5s e presidentegiustizia. “La politica potrà contare sullo strumento di monitoraggio già ...