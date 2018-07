Anticipazioni The Good Doctor | seconda puntata del 24 luglio | Shaun rimproverato da Neil

THE GOOD DOCTOR/ La serie tv evento con Freddie Highmore di Bates Motel. Anticipazioni del 17 luglio 2018 : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 17 luglio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Il giovane chirurgo Shaun sfrutta il suo autismo per risolvere casi complicati.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:36:00 GMT)

The Americans 2 al via su Rai4 giovedì prossimo : come finirà la prima stagione? Anticipazioni 12 e 19 luglio : Rai4 ha deciso di rispettare le promesse fatte al suo pubblico e da giovedì 19 luglio manderà in onda The Americans 2. Anche i nuovi episodi inediti della seconda stagione della serie saranno in onda sulla quarta rete Rai così come succederà a quelli della terza e della quarta già annunciati durante la presentazione dei palinsesti del mese scorso. L'ultimo episodio di The Americans andrà in onda la prossima settimana, il 19 luglio, in coppia ...

In The Originals 4 si avvicina la difficile scelta di Klaus : chi morirà? Anticipazioni 18 luglio : Il gran finale di The Originals 4 è stato rimandato. Salvo cambiamenti e altre novità, l'ultimo episodio slitterà di una settimana e, al contrario di quanto si pensava, dovrebbe andare in onda il 25 luglio prossimo. In attesa di capire come andrà a finire questa stagione, il pubblico italiano finalmente potrà farsi un'idea proprio con gli episodi in onda oggi e, soprattutto, in onda il 18 luglio prossimo con il grande sacrificio di ...

In The Fall 3 su Rai4 Spector ha perso la memoria - oppure mente? Anticipazioni 8 e 15 luglio : Continua The Fall 3 su Rai4, e si avvicina al finale di stagione. Avevamo lasciato Paul Spector in ospedale, incapace di ricordare quanto accaduto. L'uomo sta mentendo oppure sta dicendo la verità? In ogni caso, Stella sarà costretta ad indagare ancora a fondo poiché non si fida di lui. Allo stesso tempo, la Gibson affronterà le conseguenze delle sue indagini e l'impatto che hanno avuto sui suoi cari. Nell'episodio 3x03, dal titolo "The Gates ...

Rimandato il finale di The Americans su Rai4 tra matrimoni e rapimenti : Anticipazioni episodi 12 luglio : Chi si aspettava un triplice episodio la prossima settimana rimarrà deluso visto che il finale di The Americans su Rai4 è stato Rimandato di una settimana. Ad andare in onda giovedì prossimo, il 12 luglio, saranno l'episodio 11 e 12 della prima stagione, salvo cambiamenti e possibili anticipi. La "normale" famiglia di spie sta per chiudere in bellezza la prima stagione che negli Usa è andata in onda ormai nel lontano 2013 e che al suo primo ...

Estremo sacrificio in The Originals 4 in onda su La5 con un doppio ritorno : Anticipazioni 4 e 11 luglio : Sarà un'altra serata ad alta tensione quella che attende il pubblico di La5 che oggi, 4 luglio, ritroverà in onda due nuovi episodi di The Originals 4 a partire dalle 23.20. Ancora una volta per i nostri originali le cose saranno complicate e mentre la voglia di capire cosa sia il nemico e come fermarlo, le rivelazioni e gli intrecci amorosi non mancheranno lasciando il pubblico senza fiato. La quarta stagione continuerà con la messa in onda ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Hope for the future - sfilata a luglio! : L’elemento moda è la spina dorsale di Beautiful, che ha fatto del settore dell’haute couture la sua ambientazione fin dalle primissime scene nel lontano 1987, e per questo motivo le puntate che si snodano attorno ad un evento come una sfilata sono sempre molto attese dal pubblico della soap. Ovviamente gran parte dell’attività lavorativa della Forrester Creations è “off screen”, ma ogni tanto qualche evento viene ...

Jane the Virgin - Michael è ancora vivo : le Anticipazioni degli autori : Jane the Virgin, Michael non è morto: parlano gli autori della serie La quarta stagione di Jane the Virgin si è conclusa con un vero e proprio colpo di scena: Michael è ancora vivo! Proprio mentre Jane stava per sposare Rafael, il poliziotto è ricomparso nella vita della scrittrice. Ma si tratta davvero di Michael? […] L'articolo Jane the Virgin, Michael è ancora vivo: le anticipazioni degli autori proviene da Gossip e Tv.

Maratona The Americans su Rai4 fino alla quinta stagione : tutti i dettagli e le Anticipazioni del 5 luglio : Il pubblico di Rai4 riuscirà a sostenere una Maratona di The Americans? Questi sembrano essere i progetti della quarta rete Rai che proprio durante la presentazione dei palinsesti ieri a Milano ha annunciato di voler mandare in onda tutte le stagioni della serie fino alla quinta. Durante la presentazione e, in seguito, sui comunicati stampa diramati proprio in relazione alle serie tv che vedremo su Rai4 e Rai2, la rete ha confermato che la ...

The Originals 4 tra il ritorno di Davina e quello di Alaric : Anticipazioni 4 luglio : Un altro mercoledì sera in compagnia di The Originals 4 su La5 dove lo spin off di The Vampire Diaries tornerà in seconda serata a partire dalle 23.00 circa. Siamo ormai al giro di boa di questa quarta stagione della serie e gli episodi in onda mercoledì prossimo, 4 luglio, saranno il settimo e l'ottavo della stagione e porteranno il pubblico ad un passo dal gran finale che metterà in crisi i Mikaelson e il loro "sempre e per sempre". Prima ...

Il finale di The Fall 2 su Rai4 incastra Paul Spector - trama del 24 giugno e Anticipazioni terza stagione : Stasera su Rai4 andrà in onda il finale di The Fall 2. Il cerchio si chiude su Paul Spector, portato in commissariato e interrogato da diverse persone. L'uomo si mostrerà piuttosto restio a parlare, e deciderà di confessare i suoi crimini solo a Stella Gibson. Intanto, la povera Sally Ann subisce un aborto durante il suo interrogatorio: la donna viene informata dei delitti compiuti da suo marito e ne rimane sconvolta. Si intitola “In ...

The Originals 5 in pausa per un mese : tutte le Anticipazioni sugli episodi di luglio : I fan di The Originals 5 faranno bene a mettersi l'anima in pace e a non aspettare episodi in streaming e sottotitoli che non arriveranno mai. Lo spin off di The Vampire Diaries in pausa e resterà in panchina fino al prossimo 11 luglio, quasi un mese visto che l'ultimo episodio è andato in onda il 20 giugno scorso. Il pubblico è già in crisi ma sicuramente il lato positivo c'è ovvero che il finale di stagione e di serie andrà in onda l'1 ...

The Americans su Rai4 tra intercettazioni e rivelazioni : Anticipazioni 21 e 28 giugno : La prima stagione di The Americans su Rai4 porta il pubblico nel bel mezzo di un piano ben congeniato che sta mettendo tutto rischio. Ad andare in onda oggi, 21 giugno, saranno gli episodi 5 e 6 dal titolo, rispettivamente, "Intercettazione" e "Giochi di spie" che segneranno, di fatto, il giro di boa di questa prima stagione di The Americans. L'appuntamento rimane alle 21.10, nonostante la messa in onda di una nuova partita dei Mondiali di ...

The Originals 4 torna su La5 con un nuovo nemico e le pene di Klaus : Anticipazioni 20 e 27 giugno : nuovo appuntamento con The Originals 4 che torna in onda oggi, 20 giugno, su La5 con due nuovi episodi e un nuovo nemico da battere. Questa sembra essere la maledizione più grande per i Mikaelson che, dopo essersi ritrovati, dovranno trovare il modo di far durare la pace, ma a quale costo? Dopo l'esordio della scorsa settimana, The Originals 4 entrerà nel vivo della stagione con gli episodi in onda oggi, 20 giugno, e giovedì prossimo, 27. La ...