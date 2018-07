Anteprima adesivi WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta foto | come si aggiungeranno

optimaitalia

(Di martedì 17 luglio 2018) Curiosi di ammirare gliche presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di updateAndroid ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker.al solito, la soffiata del momento giunge dal leaker @WAInfo che,evidenziato nel cinguettio al termine dell'articolo, propone delle immagini contenenti le serie dei prossimi sticker, da quella Unchi & Rollie già nota a quella Bibimbap Friend. La selezione dovrebbe essere ancora più ampia, anche perché gli utenti avranno a disposizione un vero e proprio store per il download (quasi certamente gratuito) di nuoviappunto, rinnovati ciclicamente grazie al lavoro degli sviluppatori....