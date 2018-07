Anne Heche in Chicago PD 6 dopo il successo di The Brave | la Brennan metterà in crisi la

optimaitalia

: #AnneHeche in #ChicagoPD 6 dopo il successo di #TheBrave: la Brennan metterà in crisi la squadra?… - OptiMagazine : #AnneHeche in #ChicagoPD 6 dopo il successo di #TheBrave: la Brennan metterà in crisi la squadra?… -

(Di martedì 17 luglio 2018)inPD 6, questa è la notizia dell'ultima ora, quella che sicuramente farà gongolare i fan della serie NBC e non solo. Il pubblico la ricorda ancora come la dolce e imbranata scrittrice della bellissima Men in Trees mentre altri per l'irriverente ruolo in Hung - Ragazzo squillo, ma sicuramente nell'ultimo annoha avuto molte soddisfazioni con il suo ruolo nella nuova The, cancellatauna sola stagione.inPD 6 avrà un ruolo sofisticato e di gran potenziale visto che tornerà alla NBC come guest star nei panni del Dep. Sovrintendente Katherine. Una donna intelligente, impelagata in polica, spesso egoista, avversario astuto e formidabile sempre pungente e intelligente. Al momento non ci sono altri dettagli sul suo personaggio ma potrebbe essere proprio lei a mettere inl'Unità d'Intelligenza d'élite del Dipartimento ...