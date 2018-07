Animali | operazione “Ali azzurre” | uccelli sequestrati restituiti alla vita selvatica

meteoweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) Si è chiusa positivamente l’, che ha visto il sequestro, solo 10 giorni fa, di 14 esemplari della rara ghiandaia marina e di altre decine di esemplari appartenenti a specie protette come frosoni, taccole, cardellini e verzellini. Un sequestro effettuato dai Carabinieri forestali del Raggruppamento Cites in due località in provincia di Rieti e a Roma in seguito alle segnalazioni dei ricercatori di Ornis Italica e dei volontari della Lipu. E’ stato il Centro recupero della Lipu a Roma a farsi carico nei giorni scorsi della cura deglie della liberazione degli stessi, decisa in modo rapidissimo per limitare lo stress ai soggetti. Grazie dunque al via libera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civecchia, buona parte degli esemplariè stata riportata,presenza dei Carabinieri Forestali del Comando di Vejano, ...