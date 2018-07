Andrea Damante e Giulia De Lellis partono insieme in vacanza FOTO

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme : grande sorpresa : Giulia De Lellis, il video insieme ad Andrea Damante: viaggio di coppia?! Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano per l’ennesima volta protagonisti del gossip. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne continua a sorprendere i propri fan. Dopo gli innumerevoli rumors delle scorse settimane, i diretti interessati hanno deciso di rompere il […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme: grande sorpresa proviene da ...

Giulia De Lellis non parla di Andrea Damante : storia chiusa? : Andrea Damante e Giulia De Lellis: nessun ritorno di fiamma Continua a vigere il silenzio su Andrea Damante. Giulia De Lellis, tornata da Los Angeles, non ha parlato minimamente del suo ex ragazzo su Instagram Stories. Rispondendo alle domande dei suoi followers in un momento di insonnia dovuto al jet lag, l’ex corteggiatrice ha parlato dell’amore in generale, rivelando il nome che darebbe ai suoi figli, senza però far nessun ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis - rieccoli insieme : «Parteciperanno a Temptation Island Vip» : Il riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sarebbe strategico. Pare che i due potrebbero partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip , motivo per cui sembrerebbe che abbiano ...

Andrea Damante confessa che non rifarebbe Uomini e Donne : Uomini e Donne: Andrea Damante non rifarebbe il tronista In questi ultimi mesi Andrea Damante ha fatto molto discutere per via della clamorosa rottura con la sua fidanzata storica Giulia De Lellis. Come mai i due ex piccioncini si sono lasciati? Non è dato saperlo con estrema certezza, ma pare che l’ex tronista del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si sia concesso più di qualche scappatella. Motivo per cui la ...

Andrea Damante svela : cosa non rifarebbe? A chi pensa? Ritorno a UeD? : Andrea Damante: cosa non rifarebbe? A chi sta pensando in questo momento (pare non a Giulia)? Ritorno a Uomini e Donne? Tutte le risposte del deejay veronese Come sta Andrea Damante? E con Giulia De Lellis quando arriverà la definitiva ri-unione? Ma poi, questo benedetto Ritorno in love ci sarà oppure no? In questi mesi […] L'articolo Andrea Damante svela: cosa non rifarebbe? A chi pensa? Ritorno a UeD? proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme?/ Lei spiega : "Dare un'altra chance? Se ne vale la pena sì" : Giulia De Lellis su Instagram spiega, velatamente, perché ha deciso di riprovarci con Andrea Damante. "Dare un'altra chance a qualcuno? Se ne vale la pena si!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Andrea Damante contro il bullismo dopo il riavvicinamento con Giulia : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme? Il bel gesto di lui Qualche mese fa Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono clamorosamente lasciati. E’ stata proprio Giulia De Lellis a rivelarlo su instagram, non fornendo però ulteriori dettagli. Difatti la ragazza di origini romane ha semplicemente chiesto ai suoi numerosissimi fan di non indagare sui motivi della rottura, chiedendo la cortesia di rispettare la loro privacy. ...

Come incontrare Andrea Damante : l’iniziativa del DJ contro il bullismo : Andrea Damante contro il bullismo: l’iniziativa dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante scende in campo contro il bullismo e il cyberbullismo. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi DJ e web influencer, ha deciso di schierarsi al fianco di Terre des Hommes lanciando su Wishraiser una campagna di raccolta fondi innovativa. La campagna […] L'articolo Come incontrare Andrea Damante: l’iniziativa del DJ contro ...

Andrea Damante : "Tra dieci anni spero di avere una famiglia e figli" : Andrea Damante ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosa in più di se stesso: l'agenzia The One Celebrity , che rappresenta l'ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video del giovane, il ...

Temptation Island Vip : coppie Andrea Damante - Giulia De Lellis - Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi? : Primi rumours sulle possibili coppie della prima edizione di Temtpation Island Vip, la versione per 'famosi' del docurelity di Canale 5, affidata a Simona Ventura. E' il portale 361magazine.com a svelare l'identikit dei fidanzati che, sicuramente, prenderanno parte al programma. Si legge:prosegui la letturaTemptation Island Vip: coppie Andrea Damante - Giulia De Lellis, Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi? pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Andrea Damante : "Tra dieci anni - spero di avere una famiglia e due-tre figli..." : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è recentemente apparso sul settimanale Chi, nuovamente insieme a Giulia De Lellis, colei che, perlomeno ufficialmente, risulta essere ancora la sua ex fidanzata, in atteggiamenti inequivocabili.In un video pubblicato dalla sua agenzia The One Celebrity, Andrea Damante ha parlato un po' di sé, svelando anche i suoi progetti per il ...

Andrea Damante E GIULIA DE LELLIS A TEMPTATION ISLAND VIP?/ Nessun indizio sui social - ma... : ANDREA DAMANTE e GIULIA De LELLIS non parteciperanno a TEMPTATION ISLAND Vip, ecco perché la coppia sarà assente dal programma condotto da Simona Ventura da settembre.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 22:27:00 GMT)

Andrea Damante e Giulia De Lellis a Temptation Island Vip?/ Gli impegni di lavoro potrebbero fermare il DJ : Andrea Damante e Giulia De Lellis non parteciperanno a Temptation Island Vip, ecco perché la coppia sarà assente dal programma condotto da Simona Ventura da settembre.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:15:00 GMT)

Temptation Island Vip - Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast? L’indiscrezione : (UPGRADE: Stando alle informazioni raccolte da Today, la coppia nata a Uomini e Donne non sarà nel programma.