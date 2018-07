ANCONA | ANZIANA TROVATA MORTA IN CASA Ultime notizie | indagani per omicidio | la donna

ANCONA - Anziana trovata morta in casa a Chiaravalle : T ragedia a Chiravalle , nell'anconetano, dove una donna di 85 anni è stata ritrovata senza vita all'interno della propria casa. Secondo le prime informazioni, a fare la macabra scoperta è stato il ...

ANCONA - anziana trovata morta in casa con ferite alla gola. A dare l’allarme il marito 90enne : Una donna di 85 anni, Emma Grilli, è stata trovata morta in casa, a Chiaravalle (Ancona), con segni di morte violenta, con profonde ferite alla gola. Il marito di 90 anni ha scoperto il cadavere al rientro dalla spesa e ha dato l’allarme. La casa era a soqquadro. In corso le indagini dei carabinieri.Continua a leggere

