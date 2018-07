Ancona | anziana trovata morta in casa con ferite alla gola A dare l’allarme il marito

Ancona - anziana trovata morta in casa con ferite alla gola : Ancona - Una donna di 85 anni è stata trovata morta in casa , a Chiaravalle, Ancona ,, con profonde ferite alla gola . È stato il marito 90enne a trovare il cadavere al rientro d alla spesa. La donna era ...

Ancona - anziana trovata morta in casa : profonde ferite alla gola : Ancona, anziana trovata morta in casa: profonde ferite alla gola Ancona, anziana trovata morta in casa: profonde ferite alla gola Continua a leggere L'articolo Ancona, anziana trovata morta in casa: profonde ferite alla gola proviene da NewsGo.