Anche Meghan Markle ha un rimedio contro l’acne

Papà Thomas Markle : «Andrò a trovare Meghan Anche senza un invito» : Thomas Markle continua a essere un fiume in piena. Il Papà di Meghan, che ha mancato all’ultimo il matrimonio reale della figlia, vorrebbe fare di tutto per ricucire il rapporto con la figlia. Secondo quanto raccontato in una serie di nuove dichiarazioni al Sun, il 73enne, ex direttore della fotografia di Hollywood, non sentirebbe la figlia da oltre due mesi, cioè da quando in un’intervista tv ha rivelato ipotetiche conversazioni ...

Harry ama tutto di Meghan. Anche la sua firma : Che la firma racconti molto del carattere di una persona, è una tesi ormai assodata. Ma che ci si possa addirittura innamorare di come una persona scriva il proprio nome, non è scientificamente dimostrabile. Certo, è un elemento che da solo non può bastare, ma gli occhi con i quali Harry osserva la sua Meghan mentre autografa il libro degli ospiti del primo ministro irlandese Leo Varadkar, parlano chiaro: «La tua firma è molto più bella della ...

I vestiti nuovi del principe Harry. Anche questo è l’«effetto Meghan» : Rumors recenti paragonano il principe Harry a Kanye West: pare che Sua Altezza si occupi personalmente dello styling della sua signora, poco avvezza al protocollo reale in fatto di abbigliamento e che si rechi ai design meeting da Stella McCartney, al lavoro su nuovi outfit della Duchessa di Sussex. Si dice che lui stia prendendo, di fatto, il posto dell’amica e stylist storica di Meghan, Jessica Mulroney e che gli venga naturale elargire ...

Meghan Markle si prende Anche Ascot : Tutto in un mese. Se Kate Middleton ai tempi del (lungo) fidanzamento con William era soprannominata Waity-Katie, cioè la Kate che aspetta, Meghan Markle è di tutt’altra scuola. A un mese esatto dal royal wedding col principe Harry, ha già tagliato parecchi traguardi: ha riso (di gusto) con Carlo e Camilla al garden party in onore dei 70 anni del principe del Galles, ha trascorso una notte sul treno reale, prerogativa (finora) solo dei ...

Royal Family - Anche Meghan “cade” sul tacco : lo scivolone è dietro l’angolo - ma il principe Harry la salva : Il principe Harry e Meghan Markle hanno partecipato al matrimonio di Celia McCorquodale, figlia della sorella maggiore di Lady Diana. Durante il cammino verso la chiesa, la duchessa di Sussex ha rischiato di incappare in una figura imbarazzante di fronte a tv e fotografi. La ex modella, infatti, ha perso l’equilibrio e solo la presa forte di Harry le ha evitato, letteralmente, lo scivolone. L'articolo Royal Family, anche Meghan ...

Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiamare la regina è il più tenero (e fu usato Anche da Diana) : Alla prima uscita ufficiale da sole, tra Meghan Markle e la regina sembra essere scoppiata un'intesa speciale. E come sancirla ancora di più se non con un soprannome? Secondo Ingrid Seward, direttrice del Majesty magazine, giornale specializzato in affari reali, non appena trascorsi i primi tempi nella royal family, la neosposa potrà rivolgersi alla regina Elisabetta II usando un nomignolo. Molto probabilmente si tratterà di ...

Meghan Markle - le foto in lingerie compromettono Anche Kate Middleton : Il passato osé di Meghan Markle comincia a emergere e la prima vittima è Kate Middleton. Video e immagini in lingerie della moglie di Harry hanno rimesso in discussione la sentenza contro il magazine francese Closer per aver paparazzato la Duchessa di Cambridge in topless nel 2012. Lo scorso settembre il tribunale di Nanterre aveva inflitto il massimo della pena per i responsabili del tabloid. Il direttore e l’editore furono condannati a pagare ...

Trooping The Colour 2018 - Meghan strega tutti e oscura Anche Kate Middleton : Perfetta, impeccabile, bellissima: Meghan Markle ha stregato tutti durante il Trooping The Colour, il tradizionale evento per festeggiare il compleanno della Regina. La neo Duchessa di Sussex ha sfilato insieme al resto della famiglia reale, davanti a migliaia di sudditi che dalle prime luci dell’alba attendevano l’inizio della parata per poterla ammirare. E lei, stupenda e radiosa, non ha deluso le aspettative. Per l’occasione ...

Meghan Markle - Anche la sosia Danielle Harris si è sposata : Il suo matrimonio è costato quanto la torta di Meghan Ognuno di noi ha almeno 7 sosia sparsi per il mondo, almeno così si dice, quello che è sicuro è invece che Meghan Markle ne ha almeno una, si chiama Danielle Harris è una bella ragazza molto somigliante alla neo moglie del Principe Harry e ...

Si sposa l’ex di Meghan (e Anche la ex di Harry) : A due settimane dal royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle qualcosa di bello sembrerebbe muoversi anche per i rispettivi ex, che hanno cominciato a guardare avanti con rinnovata fiducia nelle storie d’amore. Andrà presto di nuovo all’altare Trevor Engelson, primo marito di Meghan, che ha appena fatto la fatidica domanda a Tracey Kurland, al suo fianco dal novembre 2017, lo stesso mese dell’annuncio ufficiale ...

Meghan Markle - Anche l’ex marito si risposerà : si è appena fidanzato ufficialmente : Due settimane dopo il Royal Wedding The post Meghan Markle, anche l’ex marito si risposerà: si è appena fidanzato ufficialmente appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle isolata a Corte Anche da Kate - chiede aiuto ad Amal Clooney : Terminate le celebrazioni del matrimonio con il principe Harry, Meghan Markle è alle prese con la sua nuova vita a Corte come Duchessa del Sussex. Ed è completamente sola. L’ex attrice americana, ormai cittadina inglese, non ha proprio nessuno a cui chiedere consiglio nelle tante difficoltà che può incontrare a Kensington Palace. A parte i funzionari e gli addetti di Palazzo coi quali certo non può sfogarsi o chiedere conforto. anche la ...

Meghan Markle e Harry/ Il particolare sul velo che nessuno sa : ecco Anche la lista dei regali “imbarazzanti” : Meghan Markle e il Principe Harry: a distanza di quasi due settimane dalle nozze, emergono altri particolari sull'evento che interessato l'intero mondo.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 06:00:00 GMT)

“Ma stiamo scherzando?” - la curiosa richiesta della Regina. “Cara Meghan - dovrai stare con lei per sei lunghi mesi” - ordina ‘nonna’ Elisabetta. Follia? Non proprio… Anche perché sembra ne abbia davvero bisogno : È stata costretta alle peggiori pene, una tra tutte la gogna mediatica. Parliamo della bellissima duchessa di Sussex, all’anagrafe, Meghan Markle. Negli ultimi mesi abbiamo imparato ad apprezzarla, ad amarla e a volte a criticarla aspramente. Il motivo? In genere un passato troppo torbido e una mancanza di innata regalità. Esatto, perché non tutte le ciambelle riescono col buco (e non tutti sono adatti ad una carica di questo prestigio) ...