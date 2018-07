Anche gli uomini vicini a Trump pensano che con Putin abbia fatto una brutta figura

Vitalizi dei parlamentari - Movimento 5 Stelle : “Tagliamoli Anche al Senato” : La senatrice del Movimento 5 Stelle Laura Bottici pubblica la lettera inviata alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Alla Camera i Vitalizi sono stati aboliti il 12 luglio, adesso tocca al Senato e va fatto subito", scrive riferendosi alla delibera voluta del presidente della Camera Roberto Fico.Continua a leggere

Mafia : colpo al clan Casamonica - 33 arrestati. Tra le vittime di usura Anche il dj Baldini e un figlio di Zeffirelli : colpo all'associazione mafiosa romana 'clan Casamonica' : è di 33 arresti e tre persone ancora ricercate il bilancio di una maxioperazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma. L'...

Sci alpino - collegiale di cinque giorni per gli azzurri : coinvolti Anche Buzzi - Fill e Innerhofer : Innerhofer, Fill e Buzzi in training sciistico per cinque giorni sul Passo dello Stelvio Velocisti di Coppa del mondo allo Stelvio per un collegiale sciistico di cinque giorni, che si concluderà il prossimo 21 luglio. La convocazione del ds Massimo Rinaldi coinvolge Emanuele Buzzi, Peter Fill e Christof Innerhofer. Paris riposa un turno a causa della recente nascita del suo primo figlio. Schierato in pista lo staff tecnico dei top di ...

Salvini - è polemica sugli incontri politici a Mosca 'Con lui Anche l ideologo Savoini. A che titolo ' : Mosca - Stavolta la sortita è partita da Londra. Alberto Nardelli, responsabile per l'Europa dei contenuti di BuzzFeed News, ha lanciato una discussione, un 'thread', su Twitter per chiedere conto ...

“Anche Marco Baldini vittima dei Casamonica”. La scoperta choc dopo gli arresti. Cosa succedeva tra il clan della Capitale e l’ex spalla di Fiorello : Scacco al clan Casamonica. Dalle primi luce dell’alba, circa 250 militari del Comando Provinciale Carabinieri di Roma, con l’ausilio di unità cinofile, un elicottero dell’Arma e del personale dell’8 Reggimento Lazio, sono stati impegnati fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei ...

Alice Campello svela tutti i dettagli del parto : ansie - paure - ma Anche tanta felicità per la moglie di Morata [GALLERY] : Alice Campello è quasi al termine della sua gravidanza e confessa sui social la sua gioia, ma anche le sue paure nel diventare madre Alice Campello e Alvaro Morata stanno per mettere su una bella famiglia. Dopo che a giugno 2017 la coppia, composta dalla fashion blogger e dal calciatore, si è sposata a Venezia, la bella e giovane Alice è rimasta incinta di due gemelli. La Campello sarà presto mamma di due maschietti, che la impegneranno ...

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita Anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Il finale di Scandal 7 in onda in Italia il 17 luglio - presto Anche in chiaro : promo e trama dell’addio alla serie : anche per il pubblico Italiano è arrivato il momento di dire addio ad Olivia Pope e ai suoi gladiatori in doppio petto col finale di Scandal 7, in onda su FoxLife (canale 114 di Sky), in anteprima assoluta per il nostro Paese il 17 luglio alle 21.00. L'ultimo episodio della settima stagione di Scandal rappresenta anche il finale di serie: il political drama di Shonda Rhimes che ha rappresentato uno dei primi felici esperimenti capaci di ...

M5s e Lega - la rivoluzione in Rai : perché oltre a Fabio Fazio vogliono far fuori Anche Bruno Vespa : Non c'è solo Fabio Fazio nel mirino di Lega e M5s . La nuova Rai gialloverde prevede 'meno produzioni esterne e informazione divisa dall'intrattenimento', scrive La Stampa . Di fatto, una condanna per ...

Anche GearBest Ha Il Suo Prime Day : Ecco Le Migliori Offerte : Oltre ad Amazon, Anche GearBest ha organizzato il suo Prime Day. Ci sono tantissimi prodotti in sconto e si vincono smartphone e gadget hi-tech GearBest Prime Day 2018 Come sicuramente saprai, in questi giorni si tiene l’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dell’anno per quanto riguarda gli acquisti sul celebre e-commerce. Se ti sei perso […]

CHARLOTTE GRAY/ Su Rete 4 il film con Cate BlAnchett (oggi - 17 luglio 2018) : CHARLOTTE GRAY va in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast ci sono Cate Blanchett, James Fleet e Abigail Cruttenden, alla regia Gillian Armstrong. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:06:00 GMT)

Anche GearBest Ha Il Suo Prime Day : Ecco Le Migliori Offerte : Oltre ad Amazon, Anche GearBest ha organizzato il suo Prime Day. Ci sono tantissimi prodotti in sconto e si vincono smartphone e gadget hi-tech GearBest Prime Day 2018 Come sicuramente saprai, in questi giorni si tiene l’Amazon Prime Day, uno degli eventi più attesi dell’anno per quanto riguarda gli acquisti sul celebre e-commerce. Se ti sei perso […]

Fca - Anche a Pomigliano sciopero per acquisto Ronaldo clamoroso flop : TORINO - 'anche oggi a Melfi, come era già capitato venerdì scorso a Pomigliano, le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop. Soltanto 5...

Tramonto per Dawn : la missione dei molti primati continuerà a raccogliere dati Anche nelle sue fasi finali : La sonda spaziale Dawn della NASA, a cui l’Italia contribuisce con un significativo contributo scientifico grazie all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si prepara a concludere, dopo 11 anni, la sua missione, la cui durata, grazie agli importanti risultati raggiunti, è stata estesa due volte. La sonda comunque continuerà ad esplorare e raccogliere immagini e altri dati anche durante ...